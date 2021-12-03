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    Маркл виграла суд проти британської газети

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    Меган Маркл виграла суд проти Mail on Sunday - Маркл виграла суд проти британської газети
    Меган Маркл виграла суд проти Mail on Sunday
    фото: Global Look Press

    Маркл виграла суд проти Mail on Sunday, яку звинуватила у розкритті особистого листа

    Меган Маркл, герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі, виграла суд проти британської газети Mail on Sunday, яку звинуватила у розкритті особистого листа, повідомляє телеканал CNN.

    Суд у Великій Британії відхилив апеляцію Associated Newspapers Limited, видавця Mail on Sunday. Газета розкрила частину особистого листа Маркла, зверненого до свого батька, Томаса Маркла, написаного в серпні 2018 року.

    «Цей зміст [листи] був особистим, приватним і не представляв законного суспільного інтересу. Недільні статті у «Mail» порушили розумні очікування герцогині щодо недоторканності приватного життя», – зазначено у рішенні суду.

    У видавництві вирок назвали несправедливим.

    «Ми твердо переконані в тому, що вирок слід виносити лише на основі доказів, перевірених у суді, а не на підсумковій основі у справі, що сильно оспорюється, навіть до розкриття документів», – зазначено в повідомленні.

    У березні 2020 року Меган Маркл в інтерв'ю американській журналістці Опре Вінфрі розповіла про те, що в королівській родині велися обговорення щодо кольору шкіри її сина Арчі. За словами Маркл, під час її вагітності в Букінгемському палаці допускали, що її дитині не дадуть титул та захист, а також вели дискусії про його колір шкіри та про те, як це виглядатиме в очах громадськості.

    Нагадаємо, розкрито таємницю вмісту сейфу королеви Великобританії.

    Також принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення провести різдво з Єлизаветою II.

    Теги: ЗМІ суд Велика Британія Меган Маркл
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    Маркл виграла суд проти британської газети