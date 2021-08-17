Коломойський не Бен Ладен, але американці за ним все одно прийдуть

Коломойський з самого першого дня був токсичним для Зеленського. І залишається таким

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В США сгорел завод Коломойского.

Сразу после того, как на него завели дело.

Власти подозревают подпал.

Вот интересно. Сначала ты отмываешь деньги в США. И не заморачиваешься. Ведь в Украине у тебя все было ок. И никто не трогал. А потом вдруг оказывается, что вот нельзя в США вести себя так, как в Украине. И ты попадаешь под пресс ФБР, санкции и вынужден сидеть в Украине, потому что на любимом тобой Женевском озере опасно. Ведь могут приехать агенты ФБР и устроить тебе то самое внешнее управление, которым ты пугаешь обывателя в Украине.

А потом власти США находят, что твой металлургический завод управляется погано и нарушает ряд законов. Тот самый твой металлургический завод, с помощью которого ты отмывал деньги. И ты опять решаешь сделать так, как делал в Украине, заметая следы. На заводе случается пожар.

Так обычно происходило в Украине. Когда сгорали документы. Горела налоговая. Постоянно что-то горело. Или затапливалось.

И прокатывало. Потому что украинские судьи получали легальную возможность развести руками. И отпустить подозреваемых на все четыре стороны (или под домашний арест в Монако на крайний случай), а самим поехать отдыхать в то же Монако.

Неужели они думают, что это прокатит и в США? Или это разозлит кое-кого в США. Или опять в американской прессе появится информация про олигарха из Украины, который сначала гробит экологию в американской глубинке, а потом еще и устраивает пожар. Американцам может быть плевать, что происходит в Украине. Как по большому счету большинству американцев плевать, что там в Афганистане. Это очень далеко. И они ок, когда американские политики оттуда уходят. Тем более Бен Ладена давно поймали и сбросили в море. Но американским избирателям не плевать на то, что происходит в США. А, значит, не плевать прессе. А, значит, не плевать и политикам.

А, значит, Коломойский снова становится раздражителем. Сильным раздражителем. И как раз накануне визита президента Украины к президенту США в гости. Визита к Байдену, который, как показывают события, совсем не добрый дедушка. И который может сказать как «американцы не должны сражаться за афганцев, если сами афганцы не хотят», так и то, что «американцы не будут помогать Украине, если сама Украина не будет помогать себе». Когда будет говорить о борьбе с коррупцией. Когда будет говорить о борьбе с олигархами. И да, это внутреннему потребителю можно продавать закон «Об олигархах». Президенту США такую туфту не продашь.

Мы привыкли считать, что украинские олигархи очень умны. Но, сначала украинский олигарх отмывает деньги в США. Что супер глупо. А потом в момент расследования загорается его завод в США. Интересно, поджечь завод посоветовал тот же человек, который до этого предложил отмывать деньги через США? Один и тот же человек предложил сделать это перед визитом в Вашингтон? Перед визитом в США устроить пожар в США?

Коломойский с самого первого дня был токсичным для Зеленского. И остается таким. И будет оставаться, пока не сядет на самолет в США. И лучший подарок, который может сделать Зеленский Байдену, это если привезет с собой Игоря Валерьевича. Тогда может и дедушка не будет очень злым. Но это из разряда фантастики. А значит дедушка будет злой. И вспомнит все. И Нафтогаз. И борьбу с коррупцией. И борьбу с олигархами.

А за Коломойским все равно придут. И чем больше ты раздражаешь американского обывателя, тем быстрее за тобой придет америкнаская система правосудия. Коломойский, конечно, не Бен Ладен. И Украина, как мы все поняли, не Афганистан. Но придут. Обязательно.

Джерело: блог Сергія Фурси

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