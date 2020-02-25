Навіть тимчасова зупинка медреформи означатиме, що влада зробила ставку на корупціонерів

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Офісу президента доведеться вибирати між європейськими цінностями та «духовними скрєпами»

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Новый борец против Сороса - хирург Тодуров. Сорос по его словам прислал Супрун убить как можно больше пенсионеров, а теперь скупает частные клиники. И остановить медреформу - значит остановить Сороса, убрать его костлявые пальцы с шей бедных украинцев. И, конечно, спасти пенсионеров. От злых транс национальных корпораций. Думается, такой текст недавно можно было получить просто переведя с испанского какой-то небольшой кусочек речи Уго Чавеса. Они там в Венесуэле всю дорогу боролись с этими страшными транс национальными корпорациями. Можно сказать, победили. Теперь у людей там нет денег покупать продукцию этих страшных кока кол или проктар энд гембелов.

Конечно, непонятно, зачем убивать пенсионеров, когда ты хочешь скупить все клиники, ведь этим ты уменьшаешь свой рынок и будущий доход, но то таке. Искать логику в его словах в принципе не логично. Как и искать факты.

И тут самый интересный вопрос, он верит сам в то, что нечет или просто работает на свою аудиторию. Т е или он псих или сволочь. При этом, мы знаем его как коррупционера и человека, который прикрывал главную титушку Майдана, Крысина. Что вроде как показывает его сволочью. Но кто мешает сволочи быть психом?

И да, Тодуров может быть хорошим хирургом. Ну и что? Это не мешает ему быть при этом сволочью. он может быть и хирургом и коррупционером. Это не взаимоисключающие вещи. И это не значит, что нас должно интересовать его мнение по любому другому вопросу, кроме как операции на сердце. Равно как Усик и Ломаченко Прекрасные боксеры. Но не надо задавать им вопросы на другие темы. Они всего лишь боксеры. И хороший боксер может боксировать с православием головного мозга.

Самый интересный вопрос в другом. Вот почему так? Если человек борется против Сороса, то он обязательно или человек олигарха или коррупционер или и то и другое вместе? Парадокс.

Вот выходят люди, которые доят Украину 28 лет на публику и говорят. Смотрите люди, мы ваши родные, а там, в тумане неопределенности, затаились страшные враги, невидимые как коронавирус и такие же беспощадные. Верьте нам. Мы защитим вас от них.

А пока мы защищаем, несите ваши денюшки...

Очень похоже на деструктивную секту, кстати...

Или на стокгольмский синдром, когда вся страна в плену олигархов и коррупционеров, но они убеждают, что враги снаружи...

При том, что никто не скажет, что за 30 лет украли (приватизировали) эти враги, это Соросы и Ротшильды, или на какой денежный поток сели. Но они страшные. А вот местные олигархи и воры - они родные. Все знают сколько и что они украли, но ведь свои, родненькие. Нельзя их гнать в шею или садить в тюрьму. А то ведь придут эти страшные, «от Сороса».

И да, этот человек призван оценить эффект медреформы. Сейчас должны запустить второй этап медреформы. И возможно, комиссия Тодуровых-Радуцких призвана остановить этот процесс. Ну чтобы деньги не пошли за пациентами. А остались у глав врачей. Которые и войдут в комиссию.

Решение, конечно же, будет принимать офис президента. И именно они в очередной раз должны будут сделать выбор. Они за изменения или вместе с коррупционерами. Они за цивилизацию или за битву экстрасенсов. Они поддерживают весь тот бред, который несет Тодуров в телевизоре или они адекватны. Ведь это так просто. Это так просто покрутить пальцем у виска, когда какой то дядя несет ересь. И то что это ересь понятно любому человеку, обладающему критическим мышлением.

Но выбор за офисом президента. Они за европейские ценности или скрепы. И в этот раз быть на стороне развития гораздо проще. Надо просто не мешать. не надо продавливать голосование. Это не ведет к потере любимого рейтинга. Надо просто не останавливать реформу.

И цена этого решения - человеческие жизни. В прямом смысле этого слова. И даже временная остановка реформы будет означать, что они выбрали старых добрых коррупционеров. И тоже либо верят в их ересь, либо готовы покрывать их обман.

Очень простой выбор.

Джерело: блог Сергія Фурси

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