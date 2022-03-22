Новий російський фашизм виглядає і страшним, і комічним одночасно

Розумом Росію не зрозуміти

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Мамкины фашисты придумали новый слоган. После того, как весь мир признал Россию безумной, а россиян по всему мир начали справедливо буллить, они ответили своим новым креативным безумием. И теперь заявляют всюду «нам не стыдно». Футболки делают с такой надписью. И не только.

Вот представляете. Пришли вы в гости. Сели в гостинную. На*рали там. А потом гордо встали и заявили, что вам не стыдно. Это выглядит примерно также.

Во-первых, если вы заявляете, что вам не стыдно, то вы оправдываетесь. Т е вы понимаете, что творите дичь и хотите оправдаться. Не извиниться, а просто сказать, что не стыдно. И признавать это так открыто как то странно. Как и странно говорить, что вы уникальная цивилизация, но при этом так болезненно реагировать на решение цивилизованного мира признать вас полоумными. Если вы такая вещь в себе, то выдумывайте уже ваши смыслы. Но нет, вы оправдываетесь и обижаетесь, что вас не понимают. Болезненные вы наши фашистики.

Во-вторых, давно известно, что в таких выражениях частичка «нет» не читается. Т е весь мир это читает как чистосердечное признание. «Нам стыдно».

И последнее. Интересно, за что русским не стыдно? Если они считают, что спасают украинцев от фашистов, то чего ж тут постыдного? Они же делают доброе дело тогда. Выходит, что русские понимают, что творят зло. Но им почему то не стыдно. Может потому что они считают себя высшей рассой. Мамкины фашисты. Может потому, что просто любят убивать. Но им не стыдно. Не стыдно превращать Мариуполь в развалины. Не стыдно убивать детей и стариков. Не стыдно просто убивать. Вот такой он русский мир.

И не то, что мы этого не знали. Мы понимаем теперь, что такое русские. И наши дети это будут помнить. И дети наших детей. Удивительно другое. Что русские сами в этом признаются.

Весь этот новий российский фашизм выглядит и страшным и комичным одновременно. Как будто кто-то начитался книжек про Гитлера и решил, что может повторить, но нанял худших сценаристов, исполнителей и режисеров. Россия долго утверждала, что Украина не страна, фейл-стейт. Но оказалось, что Украина очень устойчива. На непонятном русским фашистам уровне. А вот в России все фейковое. Даже фашизм и русский нацизм оказывается безобразным, вторичным и комичным одновременно.

Но это не значит, что в россии будут фейковые репрессии и фейковые концлагеря для инакомыслящих. Нет, скоро в этих футболках «нам не стыдно» российские хипстеры пойдут в свой гулаг. Потому что не может быть хипстеров в фашистком государстве. И уже их палачи будут одевать футболки «нам не стыдно». И главное отличие будет в том, что тем палачам будет действительно не стыдно.

Джерело: блог Сергія Фурси

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