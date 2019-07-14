Після виборів електорат Зеленського піде дивитися серіали і він залишиться з активними громадянами

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Президент сьогодні сам визначає свій шлях

Мовою оригіналу

В США и Украине выбрали президента. И тот и другой позиционировали себя как представители контр элит, играя на нелюбви людей к политикам.

И в США и в Украине президенты - некомпетентные люди, не имевшие опыта в гос управлении.

И в США и в Украине избранные президенты опираются на пассивные слои общества из провинции, в то время как активная часть общества их просто не воспринимает.

И в США и в Украине избранные президенты имеют деструктивную повестку, утопая в популизме.

В США работают институты, которые ограничивают урон от деструктивного президента. В Украине институты не работают и деструктивного президента ничего не сдерживает.

Активная часть общества не воспринимает президента США, но действия граждан также связаны институтами. В Украине активная часть общества не будет ничем сдерживаться.

Трамп закончит свой срок и уйдет на покой, а США примется расхлебывать последствия его президентства.

А в Украине? В Украине деструктивные лидеры, идущие на конфликт с активной частью общества имеют шанс изучить рынок недвижимости ростовской области.

Институты это главное. Если их нет, легко нарушать закон. Но когда их нет, общество не связано в своей реакцией никакими институтами.

Если общество опять возьмет все в свои руки, то это плохой сценарий для президента. Но и плохой сценарий для страны. Просто у общества не будет другого выхода. Это будет та ситуация, которую обычно описывают словами «делай что должен и будь что будет». И не исключено, что этого будет очень ждать Путин.

Никто из тех, кто был на втором Майдане не хочет повторения. Никто. Слишком больно это было.

Но у активной части общества нет выбора. Выбор есть у президента. Если текущее его поведение можно оправдать политической целесообразностью, маневрами ради голосов, то после выборов ситуация будет другая. Его избиратели уйдут смотреть сериалы и пить пиво. И политическую повестку будут определять активные граждане, которым претит популизм и реванш. Активной части общества никогда не будет нравится президент, повторяющий трюки Путина и Лукашенко, проезжающий на Камазе по новому мосту. Или ныряющий в Днепр у Хортицы в поисках амфор казаков, наполненных целебными напитками.

Перед выборами еще можно звонить Кличко и спрашивать о трамвае украинского производства, заставляя где то плакать Ляшко. Но потом активные граждане спросят, неужели если у них засорился мусоропровод, то им тоже надо звонить президенту? Может будет такая услуга «президент на час»?

После выборов Зеленский будет стоять у развилки. Идти против активной части общества или стать проукраинским президентом.

Президент может продолжить быть тем, кем он показывает себя перед выборами. С помощью ручного Суда отменить люстрацию (которую уже начал доводить до абсурда своими предложения, вводящим в ступор весь цивилизованный мир) назначить Богдана премьером и дать страну на разграбление тем случайным людям, что оказались возле него сейчас. И тогда времена друзей Саши Януковича быстро станут явью. С соответствующей реакцией и соответствующими последствиями.

Или президент может назначить технократическое правительство, которое будет активизировать реформы, а не откатывать их назад. И тогда активная часть общества получит подтверждение, что президент все же патриот.

Выбирать Президенту. Только ему. Он сам определит свой путь. И то место, где он будет через 5 лет. И ту страну, где он будет через 5 лет.

И да, президент самый влиятельный человек в стране. Он может позвонить главе СБУ. Многим может позвонить. Он может заставить себя бояться. Но он не сможет таким образом заставить себя уважать.

И если однажды критическая масса людей выйдет на Майдан, то страх пропадет. А вот уважение будет иметь значение. Но если люди уже выйдут на Майдан, то уже будет поздно его завоевывать.

Джерело: блог Сергія Фурси

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