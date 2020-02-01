Приватбанк, Верховний Суд та загадка Суркісів

В братів Суркісів сталося колективне роздвоєння особистостей?

Мовою оригіналу

Вопрос на миллион долларов. Суркисы связанные или не связанные лица. В Киеве в суде Суркисы пытаются доказать, что они не связанные лица с Коломойским и у них нет общего бизнеса. А в Лондоне Суркисы доказывают правосудию, что Порошенко отжимал их совместный с Коломойским бизнес. Внимание, вопрос. Где настоящие Суркисы? Или один Суркис пошел в Суд Лондона и у него что-то отжимали, а второй Суркис судится в Украине и говорит, что Коломойский ему чужой? Или у Суркисов коллективное раздвоение личности? И в Британии они одни, а в Киеве они другие?

В общем, парадокс. Почти такой, как в игре Динамо Киев. Когда суперклуб есть, а суперигры нет.

И, конечно, смысл судов от Суркисов и в Киеве и в Лондоне – помочь чужому или не чужому для них Игорю Валерьевичу избежать наказания за Приватбанк. А желательно так и вообще вернуть ему Приватбанк. Чтобы он мог продолжать вести такой успешный бизнес, стоивший украинским налогоплательщикам 5 млрд долларов. В Лондоне пытаются доказать, например, что национализация Приватбанка была хитрым планом и политическим решением, чтобы Порошенко потом у них что-то отжал. Почему тогда национализация Приватбакна так важна для МВФ. Почему ее поддерживают наши западные партнеры, сказать сложно. Может потому что Обама был в доле? И Меркель? Меркель пыталась отжать бизнес у Суркисов? А что, в это ведь легче поверить чем в то, что украинские олигархи украли деньги. Как раз недавно ЕС официально сказало, что они ждут, когда государство Украина накажет тех, кто виноват в выводе денег из Привата. И, конечно, что они не ждут, чтобы государство Украина пошло на какие-то компромиссы с Коломойским. Раньше наверное тихо намекали на это,а теперь прямо сказали. И отложили предоставление макрофинансовой помощи до тех времен, пока Украина не определится. Не с Суркисами, а с тем, с кем государство. С Коломойским или со своими налогоплательщиками.

В общем, опять в Европе Суркисов засуживают. Не любят в ЕС Суркисов. Как, обычно, у них с Динамо происходит. В последнее время Динамо, правда, засудить тяжело, потому что для того, чтобы тебя засудили судьям надо помогать противнику тебя обыграть, а как то противники и сами справляются.

Пока суд в Украине перенесли. Видимо, даже украинским судьям тоже интересно, где Суркисы настоящие, а где грубая подделка. Перенесли на неопределённое время. А пока может надо позвонить Баканову? Ну чтобы он разобрался. Он же был на дне рождения Суркиса, должен знать. И письма потом в Приватбанк писал, чтобы они не трогали Коломойского. Он точно должен знать, где Суркисы настоящие, а где пиратская копия.

И пока у парламента есть время принять «антиколомойский» закон, чтобы все эти вопросы, настоящие Суркисы или нет, были не важны. Или волновали только судей в Лондоне. Но они точно разберутся. В них сомнений нет.

И да, вопрос с шубами для судей не раскрыт. Пока.