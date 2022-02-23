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    Успіхи України в офіційній війні з Росією

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Перший же день офіційної війни завершився для Росії нищівною інформаційною та дипломатичною поразкою - Успіхи України в офіційній війні з Росією
    Перший же день офіційної війни завершився для Росії нищівною інформаційною та дипломатичною поразкою

    Захід одразу посилив міжнародну ізоляцію Росії

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    Успехи Украины в официальной войне с Россией: день первый, 22 февраля

    Заявлений и мнений сейчас много, а я решил каждый день фиксировать не слова, а только самые важные поступки в пользу Украины, которые предпринимают наши власти, наше общество и наши союзники во всем мире, чтобы показать масштабы нашей мобилизации, и неизбежность нашей победы:

    В Украине:

    1. Президент Украины Зеленский объявил о частичной мобилизации резервистов для доукомплектования воинских частей.

    2. Украина отозвала временного поверенного в делах из Москвы. Министр МЗС Кулеба подал запрос президенту Зеленскому на разрыв дипломатических отношений с Россией.

    3. Верховная Рада призвала ввести санкций против РФ. Проголосовало конституционное большинство депутатов ВР.

    4. Президент Украины встретился с лидерами всех фракций ВР, в Верховной Раде создается «штаб обороны» с участием руководителей. Это означает политическую консолидацию ради борьбы с общим врагом.

    В мире:

    1. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2» - крупнейшего геостратегического проекта РФ стоимостью в 11 миллиардов долларов, с помощью которого Путина был намерен отказаться от поставок газа через Украину. «Россия не имеет поддержки в мире» - заявил канцдер ФРГ Шольц.

    2. США ввели санкции против РФ:

    • против крупнейших российских международных банков - «Внешэкономбанк» и «Промсвязьбанк» и их дочерних компаний, например, футбольного клуба ЦСКА;
    • против любых операций с ценными бумагами суверенного долга РФ на международных рынках;
    • против российских госслужащих и политиков, причастных к «ЛДНР» и к решению о вводе войск и признании «ЛДНР», а также против детей группы российских высших чиновников.

    3. Британия ввела санкции против России: 5 крупных российских банков и 3 олигарха - партнеры Путина (братья Ротенберги и Тимченко) объявлены вне закона, активы заморожены, бизнес с ними запрещен, въезд закрыт.

    4. Европейский союз ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, голосовавших за вторжение, и против 27 физических лиц и оганизаций из России.

    5. Канада наложила санкции на операции с суверенным долгом РФ, с двумя банками, и наложила санкции на всех депутатов Госдумы, котоыре поддержали агрессию российских войск.

    6. Япония ввела санкции против России на операции с суверенным долгом РФ, а также против любых лиц и структур, связанных в России с «ЛДНР».

    7. Госсекретарь США Блинкен отказался от встречи с министром МИД РФ Лавровым - «теперь в этом нет смысла». Такой демарш США сократит вообще любые дипломатические контакты РФ в связи с войной в Украине.

    8. Премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что Путин - «абсолютно сумасшедший», и заявил, что его страна присоединится к жестким санкциям Евросоюза.

    9. Турция заявила, что признание Россией «ЛДНР» «неприемлемо». Это означает, что наше военно-техническое сотрудничество будет усиливаться.

    10. Кибернетические силы быстрого реагирования Европейского союза окажут поддержку Украине, заявил замминистра обороны Литвы.

    Выводы:

    Первый же день официальной войны завершился для России сокрушительным информационным и дипломатическим поражением. Запад сразу же предпринял действия, которые резко усиливают международную изоляцию России и создают очень благоприятные возможности для Украины.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: МЗС Росія Донбас США санкції Канада Мінські угоди війна Путін путінський режим
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    Успіхи України в офіційній війні з Росією