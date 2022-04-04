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    Думки вголос

    У Бучі не було Путіна. Вбивали і катували українців «прості росіяни»

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Усі, хто залишається в Росії, є співучасниками злочину - У Бучі не було Путіна. Вбивали і катували українців «прості росіяни»
    Усі, хто залишається в Росії, є співучасниками злочину

    Путін – породження Росії, а не Росія – породження Путіна

    Вже місяць пропоную всім знайомим ментальний експеримент. Якщо у вас є кнопка, натиском якої ви випаровуєте всіх власників російських паспортів, які проживають в Росії, чи натиснете ви чи ні.

    Більшість натискає.

    Є меньшість. Яка каже, що там є невинні. І що якщо ми зробимо так, то станемо в один ряд із Путіним.

    Але Буча… Там не було Путіна особисто. Там були оці прості росіяни. Чи прості кадирівці. Глибинний нарід. Який і породив Путіна. Це не Путін наказуєме їм убивати, це вони раді зробити так, щоб на чолі їх країни стояв такий нелюдь. Путін породження Росії, а не Росія породження Путіна.

    Те, що прийшло до нас по наказу Путіна - то варварське зло, середньовічна навала. Ми бачили, що відбувається, коли нема сил у суспільства чинити опір. Коли немає власної держави і власної армії. Тепер більше людей розуміє афганців, які тікали на шасі літаків з Кабула. Вони тікали від темряви.

    Темряви, яку ми побачили на фото з Бучі. Темряви, яку несуть із собою «прості росіяни» куди б вони не приходили. Таліби і росіяни відображають різні сторони тієі самої темряви. Не людської. Зомбі з минулого. Яке намагається затягнути тебе у свою могилу. Яке виступає проти простої людської гідності. Проти тих самих цінностей, які звикли називати європейськими іза які воюють і гинуть українці.

    І так, в Росії може є люди, які б не робили такі звірства. Які б не вбивали і не катували людей у Бучі, не бомбили б Маріупіль, не відправляли ракети на українські міста. Хтось бо це призводить до санкцій і порушує їх особистий комфорт. А хтось тому що дійсно проти звірств.

    Але такі люди залишаються в Росії. Вони лишаються там. І беруть на себе колективну відповідальність. Бо нема сьогодні морального вибору лишатися в Росії. Є купа пояснень креативного класу, чому вони не можуть поїхати. Чому їм це не зручно. Але то лише компроміс із совістю. На якій вони йдуть. Є окремі люди, які виходять на протест. Потім сидять у в’язниці. А потім знов живуть у Росії. Бо поїхати не зручно. Не комфортно.

    Не зручно…коли когось катують у підвалі. Не зручно….коли когось гвалтують у власному домі. Не зручно… коли когось вбивають просто заради забавки….

    Кожен росіянин винен. На кожному, хто лишається в Росії є кров і сльози українців. Всі, хто лишається в Росії є співучасниками злочину. Як усі німці були співучасниками звірств Гітлера. І це навіть не про податки, бо вага кожного росіянина мізерна і режим живиться ресурсами, а не людським потенціалом. Це про співучасть, про моральний компроміс із злочинами, які кояться і від його імені. Вони готові миритися із цим.

    То чому я маю не натискати цю кнопку?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін українці Буча Україна окупація #stoprussia
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    У Бучі не було Путіна. Вбивали і катували українців «прості росіяни»