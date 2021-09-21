Україна на 90% готова до опалювального сезону – Чернишов

Області України на понад 90% технічно готові до старту опалювального сезону

Області України на понад 90% технічно готові до старту опалювального сезону, протягом якого тарифи для населення не повинні підніматися. Про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає пресслужба відомства.

«Підготовка до опалювального сезону перебуває у фокусі уваги уряду, зокрема й міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування, вона складає понад 90%. Співробітники мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком», – сказав Чернишов.

Крім того, на світових ринках регулярно змінюється ціна газу, але в процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладення довгострокових договорів між підприємствами теплокомуненерго з ТОВ «Нафтогаз Трейдинг».

«Газова компанія запропонувала одну з найнижчих цін на ринку – 7420 грн за тис. куб. м. Тож тарифи на опалення та гарячу воду підвищуватися не повинні», – розповів глава мінрегіону.

За його словами, міністерства щодня проводять зустрічі з главами міст і керівниками обласних держадміністрацій. Вони стосуються як фізичної підготовки, так і тарифної політики. У той же час, повноваження щодо встановлення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення.

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