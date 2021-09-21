У Вінниці нові тарифи на газ для лікарень та шкіл: шокуючі цифри
Для бюджетних установ Вінниччини зросли ціни на газ
Ціна газу для бюджетних споживачів становитиме 24 гривні 93 копійки за кубічний метр
Компанія «Нафтогаз» підвищила ціну на газ для бюджетних установ Вінниччини. Про це повідомив Голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства енергоефективності та енергозбереження обласної ради Андрій Ковальов на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні отримали на жовтень – нові ціни від «Нафтогаз» для нашого підприємства «Вінницяоблтеплоенерго», для бюджетних споживачів вона становитиме 24 гривні 93 копійки за кубічний метр з ПДВ та доставкою, без розподілу», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, на Вінниччині стартували проєкти з редизайну газорозподільних мереж на території Брацлавської та Томашпільської громад. Їх реалізація дозволить оптимізувати роботу мереж та вдвічі скоротити витрати технологічного газу.
До слова, на 1 серпня поточного року «Вінницягаз» передав на державну повірку майже 18 тис. газових лічильників. Майже половина з них визнані непридатними для подальшої експлуатації. Вибракувані прилади будуть замінені компанією за рахунок тарифу на розподіл газу.