Наслідки програної революції в Білорусі

Все живе Лукашенко визнав екстремістським

Как мы говорили в прошлом году, Беларусь – зеркало России. Вчера весь день смотрелся в это зеркало: в Варшаве слушал рассказы представителей Координационного совета оппозиции Беларуси. От картинки в зеркале хочется отшатнуться.

Известно, что все живое Лукашенко признал экстремистским: от независимых СМИ до городских чатов. А вот и практический вывод из этого: вниз спущены разнарядки на репрессии, и для того, чтобы их выполнить, к вам в дом вламываются оборотни в погонах, требуют открыть телефон, сами репостят в ваши соцсети условный TUT. by – и вот он, новый экстремист. Вы. Это такой социальный лифт для силовиков, они так конкурируют за новые звездочки на погонах.



Конечно, люди пытаются бороться: заводят пустые аккаунты для выхода на улицу, отписываются от всего оппозиционного, перестают шерить, лайкать, распространять ссылки на материалы СМИ, придумывают еще всякие меры предосторожности. Но от этого не сильно легче. Интернет интернетом, но виртуальность проигрывает реальности, в которой над головой занесена дубинка.

А помните, как оппозиционные кандидаты в президенты Беларуси подписи избирателей собирали на выборах? Поставивших галочку за Тихановскую, Бабарико и т.д. вычислили. Тех, кто работал за госденьги или в аффилированных с государством структурах, уволили. Сотрудников театров, музеев, филармонии и всех-всех бюджетников.

И, конечно, сроки: совершенно сталинские, и, конечно, политзаключенные, которых, по довольно сухим подсчетам, уже около тысячи (в России нам еще до этого числа расти при несравнимо бОльшем населении). И отток населения – в Польшу бегут сотнями тысяч. (Это только в Польшу.)

Все это – последствия проигранной революции. Реакция, пытающаяся уничтожить гражданское общество и бряцающая российским ядерным оружием.

А теперь вспомните: это – наше зеркало. С задержкой – но зеркало. У нас впереди много лет, чтобы и догнать, и перегнать. А говорите дно, нет, ещё не оно, увы.

Джерело: Эхо Москвы

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