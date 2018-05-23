Чи буде ефект від російських санкцій щодо «недружніх країн»?

Проблема в тому, що Заходу від Росії нічого не потрібно

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Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о противодействии санкциям США и стран, поддерживающих антироссийские ограничительные меры. Конечно, принять подобный закон российской власти было довольно сложно. Когда ты вводишь санкции, это означает, что ты кому-то что-то не даёшь, но проблема в том, что Западу от России ничего не нужно. В крайнем случае, лес-кругляк и нефть с газом. Но Россия не может прекратить экспорт углеводородов, потому что умрет, ибо своей экономики у неё нет. Поэтому Россия пошла испытанным путём устрашения, который она опробовала в знаменитом «Законе подлецов» — когда она запретила иностранцам усыновлять российских детей инвалидов. Именно тогда был опробован принцип «бомбить Воронеж» — то есть, не имея малейшей возможности убить Запад, было принято решение убивать своих. И вот «убийцы своих» снова заправили самолеты и вылетели на очередную бомбежку Воронежа. Вначале бомбежка обещала быть с многочисленными жертвами.

Помнится, в первом чтении был пункт о запрете западных лекарств — то есть, воронежцам предлагалось лечить рак корой дуба и настойкой из боярышника, но потом убийцы вспомнили что бессмертен только Путин, а у них существуют всякие болезни, которые, все же, чем-то надо лечить, и лучше не боярышником. После чего, пункт о лекарствах вычеркнули. Кстати, вот эта история с исчезновением пункта о лекарствах показывает всю лживость и двуличность этого закона, ибо в финальной версии документа отсутствует упоминание конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции – то есть, что именно запретят ввозить. К примеру, нужны для коррупционных дач хорошие западные строительные материалы – их в законе не будет. Нужны личные самолёты – и их в законе не найдёте. Нужны западные запчасти, из которых состоит якобы российский членовоз, на котором Самодержец проехал пятьсот метров, от одного здания в Кремле до другого, – и запчасти также в закон не включат. В общем, Воронежу нужно успеть купить бриллианты Картье, пока они нужны Потанину, «Роллс-Ройс», пока он нужен Абрамовичу и пару яиц Фаберже, пока их не приобрёл Усманов – тьфу на него, что б не сглазить. Но нужно помнить – потом и эти товары народного потребления попадут в список. Короче правительство может запретить любую продукцию или сырьё, произведённое в «недружественных странах».

А из этой неконкретности становиться понятно, как действуют наши кремлёвские пацаны. Они сели и стали чесать репу – что же можно запретить. Вроде бы всё понятно – список недружественных стран на столе, а значит, бери и запрещай всё, что в них произведено. Но тут-то стало понятно, что запретить невозможно ничего, потому что импортируется то, чего у нас нет. Даже истинно русский Крымский мост строили голландцы из не совсем русских материалов. Короче, запрещать нечего, потому что всё нужно. Тогда приняли решение – громко заявить, что закон есть, но запрещать ничего не будут. Единственное, что заявлено – Россия не будет оказывать услуги организациям, подконтрольным правительствам этих стран. И уже видно, как стенают и плачут эти организации, хотя они никому не известны и ничего от России не хотят.

Так есть ли толк от нового закона?

Конечно!

Про него долго будет говорить зомбоящик, выдавая за очередную победу России над супостатом.

Жаль супостат об этом не узнает.

Джерело: Эхо Москвы

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