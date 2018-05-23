Потужний землетрус: вночі трясло Еквадор

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Жителі столиці Кіто вибігали з будинків на вулицю

Вчора на півночі Еквадору стався землетрус магнітудою 5,4. Про це повідомляє видання Сіньхуа.

Підземні поштовхи були зафіксовані в 08:36 за місцевим часом. Епіцентр знаходився недалеко від Котакачі в провінції Імбабура, гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

Відзначається, що землетрус відчувався не тільки в Імбабурі, але також і в сусідній провінції Пічінча. Жителі столиці Кіто вибігали з будинків на вулицю.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.



Нагадаємо, у кількох районах Таджикистану на початку травня стався потужний землетрус, в столицях Афганістану і Пакистану були відчутні поштовхи. Геологічна служба США заявляє, що землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений в гірському прикордонному районі поблизу Афганістану.

Нагадаємо, 4 травня на Гавайських островах почав виверження вулкан Кілауеа.

5 травня у 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів.