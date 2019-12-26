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    Думки вголос

    Чи втратить Лукашенко Білорусь?

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Розсилка
    Чи втратить Лукашенко Білорусь?

    Питання щодо Білорусі має вже незабаром отримати свою відповідь - Путіну потрібно щось покласти росіянам на стіл

    Мовою оригіналу

    Конечно, Путин не может вести себя с Лукашенко, как ведёт себя с Зеленским, к примеру. Во-первых, не смотря на периодическое взбрыкивание, несмотря на острые фразы, несмотря на заигрывание с Западом, белорусский лидер всё же принципиально Путина не предавал. То ли играло тут роль общее советское прошлое, то ли зависимость от России в энергоносителях, то ли боязнь судьбы Скрипалей, но факт налицо — Беларусь — надёжный партнёр России.

    Так бы и дальше шло, но Путин, потеряв Украину, боится потерять и Беларусь, поэтому «неправильные» комментарии Лукашенко комментируются Кремлём критично, но аккуратно. И тут несколько также причин, Во-первых, в отличие от Зеленского, Путин воспринимает Григорьевича равным, похожим зверем. Путину еще нужно набрать те года, которыми Лукашенко рулит своим послушным народом. Кроме того, то самое «углубление вплоть до поглощения», о котором мечтает Путин, может для последнего закончится трагически — как мы помним, еще на первых этапах интеграции Лукашенко был значительно популярнее Путина и даже рассматривался народом России, судя по рейтингам, реальной альтернативой. И это тогда! А сейчас, когда Путин постарел и всем надоел, может случиться неприятный момент. При объединении Лукашенко вряд ли станет второй персоной. Он хочет быть пусть не первой, но равной — чего стоит его приглашение России вступить в Белоруссию, а не наоборот. А при равной ступеньке с Путиным в новой иерархии нового государства, он переиграет Путина в лёгкую. Россияне давно хотят что-то постсоветское, чистенькое, без злобной риторики и вражды с Западом. И чтобы на начальников орали в прямом эфире из колхоза. И чтобы войны не было, гробов и похоронок.

    В общем, Лукашенко для девушки-России завидный жених. И парадокс в том, что состоится ли объединение двух стран зависит совсем не от Путина и его газового шантажа, а от Лукашенко. Он сейчас просчитывает, может ли быть тот самый новый а абсолютный пик в его карьере. Пик, который он так терпеливо ждал. И не будет он никаким премьером в новом государстве. Он будет только первым или равным. Равным, чтобы чуть позже стать первым.

    Но есть в этой истории и другая, крайне неприятная сторона. Ну, Лукашенко можно устранить. А можно устроить народный бунт за объединение, если Лукашенко не захочет объединяться. И тут важно, выйдет ли кто-то в защиту Лукашенко. Вот с этим, боюсь, у него будут проблемы. Всё его царствование он воевал и уничтожал сторонников независимости. Уничтожал, как мы теперь знаем, физически. Поэтому, выступления за независимость могут быть — они уже есть. Но они за Беларусь без Лукашенко.

    Думается, что развязку интриги вокруг Беларуси ждать недолго — Путину нужно что-то положить россиянам на стол. А поскольку класть нечего, то остается либо новая война, либо полюбовная аннексия.

    А любовь — это страшная штука.

    Особенно между Путиным и Лукашенко.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін
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