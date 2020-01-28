Чому Ізраїлю Путін потрібен, а Польщі - ні

Є країни, де поведінка «ленінградського пацана» не проходить

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Как известно, весь российский народ скоро будет праздновать главное достижение Владимира Путина — 75-ю годовщину Победы в ВОВ. Пять лет назад весь российский народ праздновал главное достижение Путина на то время — 70-ю годовщину. Но нам нужно прожить еще пять суровых лет, чтобы отпраздновать главное достижение г-на Путина в 2025 году — 80-летие Победы.

А в 2025-м, Путин выступит с посланием, расскажет про светлое будущее, про антисемитов-поляков (болгар, венгров, чехов, американцев, марсиан) и пообещает выплатить 80 тысяч последнему, оставшемуся в живых, ветерану. А еще через пять лет, уже в 2030-м будем праздновать 85-ю годовщину личной победы Путина над фашизмом.

Больше праздновать нечего, других достижений у Путина в его стране нет.

Можете проверить — и через пять лет Путин поедет в Израиль, а в Польшу не поедет, потому что его туда не пригласят, как и сейчас, потому что Израилю Россия нужна, а Польше нет.

Израилю нужна Россия, потому что совковые эмигранты, коих там полстраны, любят Путина и не будут голосовать за израильскую партию, которая от имени Израиля будет ставить Путина на место, к примеру, за помощь Хамасу, который посылает ракеты израильские города, или Ирану, русскими ракетами которого сбит украинский Боинг.

Совковые эмигранты умело соединяют любовь к Путину, Соловьёву и Киселёву с любовью к достижениям израильской медицины, с любовью к хорошему климату и отсутствию самого Путина, которого они предпочитают любить, но на расстоянии. И поэтому, когда Путин сейчас берёт в заложники гражданку Израиля, то израильская вата не выходит на многотысячный митинг с требованием её отпустить, а с удовольствием смотрит, как премьер Израиля дарит Путину очередное Подворье в виде выкупа, а сама израильтянка униженно пишет Путину прошение о помиловании, хотя, по Конституции, никакого прошения не нужно — просто Путин любит, когда перед ним унижаются.

А потом, дома, израильская вата мечтает, чтобы Путин был в Израиле, потому что он — сильная рука!

А полякам Россия не нужна. Там нет русской ваты, нет призывов ввести войска для защиты русского языка. Польша — обычное европейское государство, которое показало, что, освободившись от России, можно построить и свободу, и успешную экономику. И так сложилось, исторически, что поляки не терпят великодержавного российского жлобства и хамства. Они считают, что могут советскую Польшу называть не освобожденной, а вновь оккупированной «советами», и не приемлют, когда их посла в Германии, пусть неправого исторически, Путин кроет матом.

Короче, есть страны, где уличные словечки не проходят.

Вот почему Путина и не пригласили на памятную встречу. Не хотят его видеть — и всё тут. Имеют право.

Жаль только, что из-за подобного поведения нашего «ленинградского пацана» с водой выплеснут и ребёнок. А «ребёнок» в том, что именно советские войска были активными участниками освобождения Освенцима и, на самом деле, больше других имеют право на слова благодарности, уважения и почёта.

Они — да, но Путин — нет.

Джерело: Эхо Москвы

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