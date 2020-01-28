Україна замовила російський метал для американських ракет



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«Південмаш» замовив росіянам алюміній за 110 мільйонів рублів

Державне підприємство «ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» 15 січня уклало угоду з ТОВ «Промислове забезпечення «Альфа-Металл» (Росія) про постачання алюмінію на 110,00 млн руб., або 42,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч на умовах FCA Московська обл., м. Електросталь, вул. Горького, буд. 34 (склад постачальника) поставлять алюмінієвий прокат різного сортаменту вагою близько 88 724 кг. Замовник не оприлюднив у звіті про укладення договору марки та ціни за кілограм, повідомляють «Наші гроші».

Як зазначив завод у описі закупівлі, якість товару має відповідати державному стандарту або технічним умовам, що діють в РФ, що має бути підтверджено Сертифікатом якості.

За даними російського реєстру, засновниками фірми «ПЗ «Альфа-Металл» є Дмитро Борунов і Сергій Горячев, а директором – Дмитро Трищенко. Із 2017 року «Південмаш» уклав із нею чотири угоди про постачання російського алюмінію на загальну суму 435,00 млн руб, або 315,10 млн грн. Причому в описі торішньої закупівлі було зазначено, що алюміній потрібен для виготовлення заводом «Південмаш» основної конструкції першої ступені ракети-носія «Antares» (раніше – «Taurus II»), головним розробником якої є американська компанія «Northrop Grumman Innovation System» (колишня «Orbital Sciences Corporation»). Ракета призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.

Завод «Південмаш» входить до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ), котре очолює Володимир Міхеєв, який до приходу в агентство в 2015 році працював на харківському заводі «Комунар». Його попередником в ДКАУ був колишній гендиректор ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» Павло Дегтяренко. А перед тим головою агентства був Любомир Сабадош, помічник колишнього члена Колегії ДКАУ тепер уже екс-нардепа Андрія Тетерука («Народний фронт»).