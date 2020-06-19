Чому Путін вирішив написати статтю про Другу світову війну

Стаття, наповнена брехнею, називається «Справжні уроки 75-ої річниці Другої світової війни»

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Путин написал статью о Второй мировой войне.

Интересно, писали подобные статьи Меркель, Макрон или Трамп?

Подобные статьи неизвестны, а это означает, что Путин придаёт этому событию особое значение, сакральное даже. Я его понимаю, у него две причины так относиться к этой дате: во-первых, ему действительно ВОВ «печёт и жжёт», ибо это последнее, что объединяет страну, а во-вторых, больше за двадцать лет правления он ничего в стране не сделал, чтобы рядом стояло.

Теперь о самой статье. Ну, она длинновата для подробного изложения, поэтому коснусь пары тезисов, которые ярко и выпукло Путина демонстрируют.

Во-первых, статья опубликована по-английски! (это не для россиян, я так понимаю) и опубликована в среднезначимом журнале «The National Interest», которым руководит г-н Дмитрий Саймс. Это такой политолог, который за Путина любому пасть порвёт. И опубликует без надписи «реклама». Что было бы, если бы Путин публиковал это в «Нью-Йорк Таймс» или в «Вашингтон пост».

Теперь о сути статьи.

Это новый удивительный жанр — статья-оправдание.

В каждой строчке, в каждом тезисе оправдание и, одновременно, плохо скрываемая угроза.

Германия была унижена Версальским миром, поэтому напала. (Не унижайте Россию, а то и мы такое отчебучим);

Мюнхенское соглашение было заключено без России, поэтому появился Мюнхенский пакт (Не заключайте никаких соглашений без России).

Но, самое прекрасное, это «добровольное вхождение стран Балтии» в состав СССР. Тут Путин рассказывает советскую сказочку про «добровольность». Он прекрасен, этот Путин, это такая же сказочка, как добровольное присоединение Крыма. И неудивительно, что, как только СССР рухнул, страны Балтии первые выскочили из этого советского «добровольного счастья».

Удивительны и прочие милые подробности создания этого чтива. К примеру, Путин в своей статье цитирует несуществующую цитату Гитлера, причём, из книги, в 2010 году включённую в Федеральный список экстремистских материалов.

А чо ему? Он же Путин! Съедят и это.

Удивительно, как Путин считает лохами своих читателей. Вспоминая Ялтинскую конференцию, он предлагает провести новую конференцию с участием ядерных держав России, США, Великобритании, Франции и Китая, чтобы, внимание, оцените пассаж: «Продемонстрировать общую приверженность духу союзничества, высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу».

Очень хочется Путину среди лидеров этих стран сидеть, очень хочется!

Комментировать это разводилово не буду, лишь напомню, что Россия под санкциями именно от США, Великобритании и Франции. А Китаю Россия нужна как источник газа и территорий. Так что, для начала надо Крым отдать, Абхазию и Ю. Осетию отдать и из Донбасса убраться, а потом уже чего-то там про гуманизм говорить. «Либо крестик, либо трусы» — так в анекдоте.

Интересно, что статья, наполненная ложью и передёргиваниями, называется «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». И это правда! Мир, видя Путина и его лживую агрессивную политику, извлёк уроки и заставил его и его страну занять присущее им место, пока он ею руководит. И чтоб не рыпались.

Конечно, эту статью, этот парад вранья и оправданий скоро забудут, так что вроде бы и говорить не о чём.

Но одну вещь сказать надо. К сожалению, весь этот пост-имперский бред, который провозглашает «версальский дед», это не с Марса прилетело.

Это Путин так действительно думает.

Это его убеждения.

А вот это большая проблема.

Джерело: Эхо Москвы

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