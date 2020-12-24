Держдума створила нову причину для гігантських протестів у Росії

Без Держдуми жити можна, а без соцмереж – ніяк

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Итак, госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, разрешающий блокировать социальные сети и сервисы за то, что российская власть посчитает цензурой российских СМИ.

Таким образом, что бы ни сказали российские государственные СМИ, все это должно быть представлено на западных платформах (еще раз подчеркну — на платформах, к которым Россия не имеет никакого отношения, не является владельцем или акционером), так вот всё это должно быть представлено в первозданном виде.

Несет, к примеру, Соловьев в ютюбе свою пургу — и ничего с ней делать нельзя — ни отключать, ни пометки делать. Рассказывает он, к примеру, про святого Путина, про агента ЦРУ Навального, про «их там нет» и прочую ложь, но трогать эту ложь нельзя. Или визжит, к примеру, у Скабеевой в программе Жирик, требует танки вводить в Киев, потом этот визг выкладывают в фейсбук телеканала, но Цукерберг ничего с этим не может сделать, потому что, по новому закону, его отключат на территории России. Как и всех прочих, которые будут редактировать или запрещать российское враньё, возведённое в ранг госполитики.

Этот закон, принятый в срочном, кстати, порядке должен успокоить госдумцев — они теперь считают, что у них всё под контролем. Захотели — отключили.

Большая ошибка у них в головах — всё это им не принадлежит, в когда вернопутинская рука тянется к рубильнику, уместно вспомнить эпохальную битву с «Телеграм», которую проиграли с треском. Не помогли Путину и госдумовцам ни родная армия, ни флот, ни ФСБ. В виртуальном пространстве Путин проигрывает, на виртуальное поле битвы флот не введёшь — тут битва интеллекта и понимание цифового мира, в котором Путин и его генералы не понимают ничего. Кстати, вот этот закон — это закон, когда привселюдно снимают трусы. Но не те навальновские трусы, которые сейчас герои всех мыслимых мэмов, а свои собственные, госдумовские. Это признание того, что армия, флот и ФСБ во главе с Путиным так и не смогли создать свою социальную сеть, в которую перешли бы россияне. Даже поисковик «Спутник» закрыли, как всегда прилепив великое слово к бракованному продукту.

Конечно же, никакого опасения, что россияне останутся без фейсбука и ютюба у меня нет. Пусть попробуют отключить. Полагаю, что тогда молодые люди и скинут этих госдумовских грибов, ибо без подмахивающей Путину Госдумы жить можна, а без соцсетей — никак.

В общем, точку для начала гигантских протестов Госдума нашла. Пожелаем ей успехов на этом полезном пути.

Джерело: Эхо Москвы

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