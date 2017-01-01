Мугабе, який мучив свою країну більше 30 років, потрібно ще й заплатити, щоб він пішов від влади

Ситуація, яка яскраво демонструє традиції Зімбабве

Мовою оригіналу Мугабе ушел в отставку, но на прекрасных, теплых условиях – 10 миллионов долларов отступных, плюс пожизненная зарплата президента. А она немаленькая там у них — 150 тысяч долларов ежемесячно. Вообще-то это удивительно – при военном перевороте такое не делается, обычно волокут бывшего

Роберт Мугабе

Ситуація, яка яскраво демонструє традиції Зімбабве

Мовою оригіналу

Мугабе ушел в отставку, но на прекрасных, теплых условиях – 10 миллионов долларов отступных, плюс пожизненная зарплата президента. А она немаленькая там у них — 150 тысяч долларов ежемесячно. Вообще-то это удивительно – при военном перевороте такое не делается, обычно волокут бывшего президента в тюрьму, либо расстреливают во дворе президентского дворца. А тут вроде бы и переворот, но такое выходное пособие – просто удивительно, просто пальчики оближешь. Даже приходит мысль, что сделано это для того, чтобы Мугабе, вместе со сместившим его дяденькой, прозванным «Крокодилом» — за его убийство мирных жителей, геноцид собственного населения, — что они просто будут делить деньги.

Конечно, это ярко демонстрирует нравы этой дивной страны. Я подобное мог бы себе представить где-то в арабских странах, где нефть течет из крана и население не знает, куда деньги деть. Но картинки с пляшущим народом из страны Мугабе и Крокодила показывает, что население нищее, а значит, решение вот это про деньги оно, может, и щедрое, но бесстыдное. У Крокодила был вариант подешевле: назначить досрочные выборы, отстранив Мугабе – победил бы кто-то другой и не нужно было бы деньги платить.

А тут получается, что Мугабе, который мучил свою страну более 30 лет – ему нужно еще заплатить, чтобы он ушел. И платить ежемесячно, чтобы он снова не пришел – удивительно, не правда ли? И сейчас, когда зимбабвийский народ радостно пляшет по поводу свободы, он, видимо, не понимает, что его накололи в очередной раз, раз платит такое бабло Мугабе за то, что он ничего не будет делать, то, сколько же будут иметь в свой карман те, кто будет сейчас стоять у руля?

Джерело: Эхо Москвы

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