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    Думки вголос

    Не минуло й сорока років, як Росія знову вирішила кидати бомби на Вашингтон

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Розсилка
    Не минуло й сорока років, як Росія знову вирішила кидати бомби на Вашингтон

    Жарти з ядерним моторчиком можуть дуже погано закінчитися для Росії

    Мовою оригіналу

    Слушайте, не сходите с ума! Я вёл утренний эфир и показал зрителям эту песню, как пример того, что в России еще остались нормальные люди, не объятые путинским бомбовым патриотизмом. «На подводной лодочке да с атомным моторчиком/ Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн/ Пересек Атлантику» и зовет наводчика:/ «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!».

    Ребята, это же прекрасно! Конечно, очень может быть, что, Трамп увидит в этих строчках угрозу НАТО а Меркель подумает, что бомбы засосёт в «Северный поток 2» и они все дружно объявят новые санкции, что давно следует сделать. Но, на самом деле, я бы дал этой песне название «Шапками закидаем», и смысл её именно в этом.

    А тем, кто увидел вдруг в хоре, который профессионально выпевает строчки про бомбочки, милитаристский угар, я рекомендовал бы еще раз перечитать припев:

    «Тру-ляля, тру-ляля, 
    Всё могу за три рубля!»

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    Вы считаете, что подобный припев воспевает атаку на Вашингтон? А по-моему, бард Андрей Козловский написал пародию в духе «Бременских музыкантов» на путинское победобесие, да еще вложил туда правильную идею, что жизнь русского солдатика, покорно идущего на сирийско-донбасскую смерть, стоит не дороже трёх рублей. Кстати, я верю и тому, что Козловский написал эту песенку в 80-м году, потому что только живший при совке понимает сакральное значение трёх рублей, ибо чуть добавив, или чуть убавив, можно было купить бутылку водки.

    Я поздравляю Андрея Козловского с этой пародией и хочу сказать ему, что талантливая классика не стареет – не прошло и сорока лет, как Россия снова решила бросать бомбочки на Вашингтон. Так что, Андрей, мир жив не только Щедриным и Гоголем – достаточно иметь талант и наблюдательность, чтобы понять – бомбы на Вашингтон, это вечная животворящая идея. Так что, не жгите рукописи и ноты, Андрей!

    Теперь о месте исполнения и идея хора.

    Я поздравляю Камерный хор СПБ с прекрасным исполнением сего произведения. Многоголосье слушается великолепно, тембрА у исполнителей на мировом хоровом уровне!

    Но вот что касается храма… 

    Тут я хотел бы поговорить о будущем, как автора, так и хора. 

    Думаю, что вам всем нужно срочно покинуть Россию, ибо получите двушечку за оскорбление чувств верующей секты Путина. Не мешает пока и другую работу поискать, ибо хор расформируют за профнепригодность. Короче, если бы хор спел «Хочу такого, как Путин», даже одевшись в стринги, это бы прошло, ибо любая пошлость, где лижут царя – это акт патриотического искусства. Но тут, думаю, хор загремит «под фанфары», как Пусси-Райот.

    Но когда вы будете в концертных костюмах сидеть в СИЗО, я вам буду посылать воздушные поцелуи. 
    Ребята, мастерство не пропьёшь!

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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