Новий уряд в Росії: ті самі імпотенти знову призначені на свої посади

Дмитро Медведєв та Володимир Путін

Так що від нового уряду матимуть росіяни? Відповідь - те, що мали раніше, тобто, нічого

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Ну вот, правительство в России появилось. Давайте проведём игру в вопросы и ответы про наше правительство.

1. Почему правительством руководит Медведев, за какие успехи? Ответ: никаких успехов нет, он назначен как безвольная подставка под монарха, бессловесный исполнитель монарших капризов

2. А может монарх даст Медведеву решительно повернуть страну к развитию? Ответ: именно Путин должен был сформулировать стратегию развития перед президентскими выборами. Он ничего не сформулировал, никакой программы развития провозглашено не было, его выбрали просто так. Потом он пробубнил якобы программу развития до 2024-го года, которая была просто переписана с его же программы 2012 года. Соответственно, правительство собрано по принципу «те же яйца – только в профиль» — те же импотенты, которые способствовали загниванию страны, теперь переназначены снова этому же способствовать. Возможно, глубоко в душе, они и талантливы, но поскольку у монарха по жизни только три задачи – бороться с Трампом, гнобить Украину и уничтожить Навального, то правительство для этого вообще не нужно. И практически переназначенный состав правительства говорит о том, что дальше будет так, как было.

3. Но может в правительстве есть хоть какой-то реформатор? Ответ: нет, реформаторов нет, потому что не нужны. Силуанов поставлен контролировать деньги, а последнюю либеральную надежду Кудрина запихнули в Счётную палату. И он этим умылся и даже написал жалкое оправдание, где поясняет, что «денежки счёт любят» и если смотреть за расходами, то это способствует реформам. Он так прекрасен, этот Кудрин! Я хочу посмотреть, как он сейчас начнёт задавать вопросы про Крымский мост – почему забрали деньги со строительства других мостов, почему его строил именно Ротенберг и почему мост стоит четыре миллиарда долларов – может можно было и дешевле построить? Но Кудрину на голову упадёт кирпич и вопросов больше не будет.

4. Какова же роль нового-старого правительства в жизни государства? Ответ: роль правительства будет сводиться к финансовому обеспечению прихотей монарха – каким то гигантским строениям, созданию бомб с непредсказуемой траекторией, каких-то фестивалей, чемпионатов мира – то есть, всё, что своими размерами будет заставлять россиян открывать рот от удивления.

5. Как будут подбираться члены нового правительства в будущем? Ответ: по сословному принципу, ибо после назначения сына Патрушева на должность Министра (!) сельского хозяйства, последние барьеры стыда пали. Однако, россиянам отныне будет легче, ибо ими будут руководить одни и те же фамилии; важно будет лишь разобраться, где чей сын, сват и брат.

6. Сейчас стоимость нефти дошла до 80$ — куда пойдут эти деньги. Ответ: а это не наше собачье дело, они пойдут туда же, куда пошли миллиарды Стабилизационного фонда и Фонда национального развития – по-моему, был такой, а может не был. Главное, что денег нет.

7. Так что от нового правительства будут иметь россияне? Ответ – то же, что имели, то есть, ничего. Но иметь их будут по полной программе.

Джерело: Эхо Москвы

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