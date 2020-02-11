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    Думки вголос

    Росіяни вважають героями чиновників-корупціонерів

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Розсилка
    Росіяни вважають героями чиновників-корупціонерів

    У закликів Навального затаврувати чиновника, у якого незрозуміло звідки взялися гроші, немає реципієнта

    Мовою оригіналу

    Все знают, что у Медведева какие-то сомнительные деньги, очень непрозрачна история с «уточкой». Но люди пожимают плечами, понимают, что как премьер-министр он пытается доказать, что не он дурак, а Навальный дурак. Но не очень это получается, люди говорят: знаем, что ты воровал. Воровал, — при этом скажу, чтобы не нарваться на суд от Медведева, — имеется в виду наворованные деньги как философское понятие. То есть, любые деньги, которые приходили с разных сторон, по разным причинам, и которые ты всаживал в те или иные свои проекты: покупка квартир, уточек, строительство домов на Рублевке, и так далее.

    И вот сейчас появился Мишустин. И возникает вопрос, какое к этому отношение. Если вы на улице зададите этот вопрос, то думаю, что 9 из 10, — один какой-то странный либерал скажет, что надо гнать, потому что человек с подмоченной репутацией руководит российским правительством, — это я о Мишустине.

    А у 9 из 10 будет одинаковая реакция: они пожмут плечами и скажут: мы понимаем, что деньги, наверное, не совсем правильные. И следующая фраза от них же будет: но он же вроде в бизнесе что-то делал. И следующая фраза: ну, сейчас он премьер-министр, давайте посмотрим, как он работает.

    И вот это, в принципе, это сильнейший удар по России будущего Навального, по «прекрасной России будущего». Потому что у призывов Навального, к которому я чрезвычайно хорошо отношусь, к вот этим его призывам заклеймить чиновника, у которого непонятно откуда деньги, нет реципиента. Он говорит это в пустоту.

    Потому что – да, люди понимают, что все наворовано. Еще раз, «наворовано» в широком смысле: была высокая зарплата, какие-то подарки, кто-то таким странным образом расплатился, подарив квартиры – вы знаете это популярно в России и в Украине. Вот один очень популярный телеведущий, патриот – так вот ему дарили квартиры. Если не ошибаюсь, его квартиры именно подарены. И он говорит откровенно: да, со мной расплатились квартирами.

    Cамая важная проблема то, что люди, граждане, смотрят на «наворовавших» — как понятие «наворовавших» — как на героев.

    Они не восхищаются ими как Юрием Гагариным, — нет. Они считают, что это профессионально удачливый человек. Он пристроил своих детей, он их обеспечил — вот у Мишустина двое сыновей, насколько я видел – он этому купил квартиру, и этому купил квартиру. Две одинаковые квартиры – но это две одинаковые квартиры. Вот я очень хочу Кате купить квартиру и Саше купить квартиру.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія корупція Михайло Мішустін
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