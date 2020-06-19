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    Думки вголос

    Про справжню мету путінських поправок до Конституції Росії

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Про справжню мету путінських поправок до Конституції Росії

    Російська олігархія хоче зберегти владу Путіна для своїх дітей

    Мовою оригіналу

    Высшие чиновники и их партнеры по бизнесу за время путинского правления состарились. Теперь они передают власть и собственность своим детям, новому поколению коррумпированной бюрократии: Чайкам, Патрушевым, Рогозиным, Бортниковым, Фрадковым и т.д. Диктатура Путина - гарантия этой преемственности.

    Он должен править еще минимум лет десять, чтобы процесс передачи ведущих позиций в стране от первого ко второму поколению криминальной правящей элиты прошел плавно и безболезненно.

    Олигархия хочет сохранить власть Путина для своих детей. Ведь он – заботливая мамочка всей стаи. Своей большой теплой задницей он высиживает крокодильи яйца, из которых вылупляются и тут же отправляется на охоту за большими деньгами прожорливые молодые хищники.

    Обнуляжные поправки будут гарантией трансформации нынешней олигархии в закрытое наследственное правящее сословие, чекистское «новое дворянство» (формулировка Патрушева). Именно в этом основная стратегическая цель поправок и готовящегося их всероссийского одобрямса.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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