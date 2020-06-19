Російський ексгубернатор, який судився з Путіним, помер від Covid-19



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Михайло Ігнатьєв був усього третім російським губернатором, який вирішив судилися з президентом РФ через своє звільнення

Президент РФ у травні звільнив Ігнатьєва з поста глави регіону, проте чиновник оскаржив у суді це рішення

Колишній глава російської республіки Чувашія Михайло Ігнатьєв, який був госпіталізований з коронавірусом, помер в лікарні.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Ігнатьєву було 58 років.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін звільнив Ігнатьєва з поста глави регіону «у зв'язку з втратою довіри» 29 січня 2020 року. Ігнатьєв очолював регіон з 2010 року, а до цього протягом восьми років був міністром сільського господарства республіки.

Звільненню з посади глави регіону передувало кілька заяв і вчинків Ігнатьєва, що викликали резонанс. В середині січня він заявив про необхідність «мочити» журналістів і блогерів, які заробляють «на різних схемах». Через кілька днів він змусив офіцера МНС підстрибувати за ключами від нових машин, які Ігнатьєв тримав у високо піднятій руці.

Також на сайті Верховного суду РФ 26 травня 2020 року з'явилася інформація, що Ігнатьєв через суд спробував оскаржити своє звільнення Путіним. Експерт з регіональної політики Віталій Іванов говорив РБК, що в сучасній історії Росії було всього два прецеденти, коли ексгубернатори, зняті з посади, судилися з президентом через своє звільнення.

До моменту подачі позову Ігнатьєв вже близько двох тижнів перебував у лікарні після зараження коронавірусом, у нього було важке запалення легень.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ветеранів, які сидітимуть біля Путіна на параді, ізолювали на два тижні.