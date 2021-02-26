Російські дипломати евакуювались з Північної Кореї на дрезині (фото)

Третій секретар посольства Росії у Владивостоці – штовхав навантажений візок більше кілометра

Російські дипломати залишили територію Північної Кореї на саморобній дрезині.

Про це повідомило представництво МЗС Росії у Владивостоці в своєму Facebook.

Росіяни не змогли покинути територію сусідньої країни звичайним шляхом, оскільки пасажирське сполучення між Росією і КНДР було перервано через пандемію коронавірусу.

В результаті росіяни добиралися до прикордонного району громадським транспортом, але перетнути річку Туманна, яка розділяє країни, по залізничному мосту довелося на несамохідній дрезині.

Фото: МЗС Росії

Головний «двигун» цього транспортного засобу – третій секретар посольства Владислав Сорокін – штовхав навантажений візок більше кілометра.

Представники російського зовнішньополітичного відомства сприяли виїзду групи з території КНДР і зустріли їх на російській прикордонній станції Хасан.

Після цього дипломатів і членів їх сімей посадили в автобус і доставили в аеропорт.

До слова, МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

Нагадаємо 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.

Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.