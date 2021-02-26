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    Російські дипломати евакуювались з Північної Кореї на дрезині (фото)

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    Росіяни не змогли покинути територію сусідньої країни звичайним шляхом - Російські дипломати евакуювались з Північної Кореї на дрезині (фото)
    Росіяни не змогли покинути територію сусідньої країни звичайним шляхом
    Фото: МЗС РФ

    Третій секретар посольства Росії у Владивостоці – штовхав навантажений візок більше кілометра

    Російські дипломати залишили територію Північної Кореї на саморобній дрезині.

    Про це повідомило представництво МЗС Росії у Владивостоці в своєму Facebook.

    Росіяни не змогли покинути територію сусідньої країни звичайним шляхом, оскільки пасажирське сполучення між Росією і КНДР було перервано через пандемію коронавірусу.

    В результаті росіяни добиралися до прикордонного району громадським транспортом, але перетнути річку Туманна, яка розділяє країни, по залізничному мосту довелося на несамохідній дрезині.

    Фото: МЗС Росії
    Фото: МЗС Росії

    Головний «двигун» цього транспортного засобу – третій секретар посольства Владислав Сорокін – штовхав навантажений візок більше кілометра.

    Представники російського зовнішньополітичного відомства сприяли виїзду групи з території КНДР і зустріли їх на російській прикордонній станції Хасан.

    Після цього дипломатів і членів їх сімей посадили в автобус і доставили в аеропорт.

    До слова, МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

    Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

    До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

    Нагадаємо 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.

    Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.

    Теги: МЗС Росія Північна Корея Facebook
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