Трагедія МH17: весь світ тепер буде казати, що Путін покриває вбивць дітей

Володимир Путін

Для Путіна важливіше, щоб його ніжки не торкнулися землі через конкретні звинувачення

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Ну вот, международная следственная группа определила, что малазийский Боинг сбил русский Бук, предоставленный вооружёнными силами Российской федерации. На пресс-конференции объявлен номер военной части, даже корпус ракеты показали.

Давайте я вам расскажу, что будет дальше.

Думаю, что Россия объявит, что это бред и провокация. Сегодня Следственный комитет и Генпрокуратура откроют уголовное преследование следователей, введут против них санкции, чтобы их, поганцев, и духу в России не было.

Далее, про тех, кто сбивал самолёт. В Гааге будет суд и их пофамильно потребуют выдать, но Россия откажется, ибо они, в момент сбивания, были в отпуске (рожали детей, были на операции, отдыхали в Турции, стали раввинами в Израиле). И вообще, Россия своих граждан не выдаёт.

Далее, часть из них неожиданно умрёт, а главные станут членами Государственной Думы, где, от благодарности, что их не повесили, будут предлагать наиболее мракобесные законы, оставляя далеко позади самого г-на Лугового.

Поскольку позиция России будет называться «настамнет», то запад начнёт новую волну санкций, что вызовет новую волну контрсанкций, новые ограничения и новую посадку Навального – просто так, по традиции. И, как магистральное следствие, Россия будет еще более радиоактивной, а Путин абсолютно нерукопожатным, ибо отныне он покрывает реальных убийц.

«Путин покрывает убийц!» — именно так будет говорить весь мир, и никак иначе, потому что объединённому суду верят больше, чем Путину.

И так будет следующие шесть лет, но если Путин не уйдёт, то будет столько, сколько он будет. Но не следует считать, что это обойдет российских граждан. Хотя, они будут щеголять в маечках «Не смешите мои Буки», им будет не до смеха. Они выпьют полную чашу ограничений за сердечную любовь и преданность Самодержцу.

Конечно, логика подсказывает, что всё могло быть иначе. Россия могла признать своё участие трагедии, принести глубочайшее извинение и раскаяние, выплатить гигантские компенсации. Вопрос был бы закрыт.

Но этого не будет, ибо тогда рушится главный лживый миф, что «настамнет». А значит, нужно стать стороной Минского процесса, признать поставки оружия бандитам и нести ответственность за 12 000 убитых украинцев от российского оружия.

Но это ерунда. Для Путина важнее, чтобы его ножки не коснулись земли из-за конкретных обвинений. Ибо признание каких-то смертей, даже случайных, это появление в мозгах электората страшного вопроса – а может Путин и не бог?! Может он что-то делает неправильно?

Но этой мысли не будет, а будет, к примеру, сегодняшнее сообщение ТАСС, про то, что «следственная группа значительно продвинулась в расследовании катастрофы, но пока не может сказать, кто и почему сбил Боинг».

Кремль крепко стоит на земле. Гарантия устойчивости Кремля — отчаянная ложь и любовь, за эту ложь, чистых, отполированных телевидением, мозгов верного путинского электората.

Джерело: Эхо Москвы

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