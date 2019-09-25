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    Думки вголос

    У прес-секретаря Путіна правосуддя закінчується на пострілі поліцейського в демонстранта

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Розсилка
    Дмитро Пєсков - У прес-секретаря Путіна правосуддя закінчується на пострілі поліцейського в демонстранта
    Дмитро Пєсков

    Пєсков весь час намагається «відмазати» російську владу, які б злочини вона не вчиняла

    Мовою оригіналу

    Песков считает, что в Америке или Канаде участника несанкционированных акций застрелят за брошенный в полицейского стаканчик, в то время, как в России его «может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут».

    Вот я спрашиваю свою судьбу, почему я эту новую песковскую дурость должен комментировать! А всё потому, что я пишу на этой неделе комментарии и мне тему спускают «сверху».

    Но, с другой стороны, комментировать Пескова забавно — за ним наблюдаешь чисто орнитологически, смотришь, как выворачивается во вранье хомо сапиенс, чтобы отмазать власть, с которой он неразрывно связан и которую покрывает, какие бы преступления она не сотворила.

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    Песков прекрасно знает, что врёт. Он знает, что на Западе каждый день демонстрации, но что-то не видно валяющихся трупов демонстрантов. Как знает Песков, хотя бы из американских сериалов, что применение огнестрельного оружия против человека, который не угрожает именно огнестрельным оружием полицейскому — это уголовное дело против самого полицейского. И Песков должен знать, хотя бы по сериалам, что при выстреле в человека, который бросил бумажный стаканчик, либо пластиковую бутылку, либо вывихнул плечико, следует передача дела полицейского в Отдел внутренних расследований (полицейские с ненавистью называют его «крысиный отдел») Там полицейского, стрельнувшего в протестующего за стаканчик, ждёт тюрьма, лишение полицейских званий и привилегий, но, главное, пенсии, которая нарабатывается десятилетиями. Но Песков, как мы знаем, сериалы не смотрит — у него нет телевизора, как и у Путина телефона, поэтому и лепит всякую пургу народу на потеху.

    А еще Песков палится в другом вопросе, сам уже того не замечая. У него правосудие заканчивается на выстреле полицейского в демонстранта, или, в ласковом песковском варианте «выломают руки и увезут». Он ничего не говорит про скотский суд, из-за которого, собственно, и весь шум. Как уже знает Песков из моего бесплатного для него рассказа, стрельнуть в демонстранта за стаканчик не очень получается, но если у полицейского есть к демонстранту претензии, то меру состоятельности этих претензий и меру наказания определяет судья. И даже если бы там этим судьёй вдруг стал какой-то местный мистер Криворучко, то его судейская биография немедленно была бы прекращена с прощанием со своей профессией навсегда.

    Мне интересно наблюдать за пресс-секретарём президента!, который жжёт еще с 2012 года, когда сказал историческую фразу, что «надо размазывать печень митингующих по асфальту».

    В общем, я любуюсь Песковым и прошу его — жги дальше!

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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