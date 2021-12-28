У Росії все ніяк не закінчується сталінське середньовіччя

Меморіал був приречений, адже він займався сталінськими репресіями

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Закрытие «Мемориала» – это, безусловно сочетАнная травма – есть такое понятие в медицине. Это когда кого-то сбивает машина, то человек гибнет от много чего. Так и убийство «Мемориала» – там многое сошлось. Ну, во-первых, общий тренд на уничтожение всего живого, самостоятельного и неконтролируемого. Во-вторых, еще один тренд на уничтожение тех, кто покушается на «историческую память» в понимании власти. То есть, если ты не ходишь по городу с транспарантом «Можем повторить» в одной руке, с портретом не своего деда в другой руке и с барабаном на шее, то ты враг государства. Ты подвергаешь сомнению победу советского народа в ВОВ и, соответственно, пропагандируешь фашизм. А делаешь это все ты, естественно, на западные деньги. Но Мемориал был, скажем так, втройне опасен, потому что занимался сталинскими репрессиями. И, соответственно, был обречен, потому что Владимир Путин предложил «перевернуть страницу», а Мемориал никак не хотел ее переворачивать, не понимая кто у власти, и что репрессии – они же бывают не только сталинские. А нынешние Сталины лишь входят во вкус.

Но закрытие Мемориала – оно многослойно. Есть желание власти, но есть и исполнители. Вот что сказал прокурор Жафяров, требовавший закрытия Мемориала»:

«Очевидно, что «Мемориал», спекулируя на теме политических репрессий 20 века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан. Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников».

Согласитесь, что когда это слушаешь, то не понимаешь, какое отношение эти слова имеют к «Мемориалу» и думаешь, не бредит ли прокурор, ведь из его слов выходит, что все, кто погиб во время сталинских репрессий – это нацистские преступники и изменники Родины.

Понимаю, что прокурор говорит бессмысленные, но так нужные слова – это как ритуал, чтобы зацепить главные струны для правильного приговора. Но, я также понимаю, что это полное повторение выступления Вышинского на сталинских процессах, когда прокурор говорит полную ложь, но суд приговаривает подсудимого к расстрелу. Это когда прокурор говорит, что подсудимый копал подземный тоннель из Москвы в Японию, а суд говорит: «Мы верим, что копал, расстрел ему!»

И, главное, что этот бред происходит сейчас, накануне 2022 года, когда в космос полетел новый самый совершенный телескоп и почти готово лекарство от рака. Но, на фоне всего этого, сталинские репрессии у нас уже не кажутся прочно забытыми – откройте ленту новостей, она вся из арестов, задержаний, обысков и скорых приговоров. Молодой идиот опорожнился в ненужном месте и ему дали 4 года колонии. Исходя из этого, за прегрешения, которые зачитал Жафяров, мемориальцев должны были повесить прямо в здании суда.

У каждого века есть свое средневековье, гласит мудрость.

Особенность нашего времени в том, что сталинское средневековье никак не закончится, а приговор суда Мемориалу – не более чем чистосердечное признание власти в рукотворности этих мрачных времен.



В составе преступной группы.

По предварительному сговору.

Джерело: Эхо Москвы

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