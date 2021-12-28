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    Верховний суд РФ ліквідував найстарішу організацію правозахисників «Меморіал»

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    Стіна пам'яті на виставці &laquo;Тиждень совісті&raquo;, яку у 1988 році організували правозахисники &laquo;Меморіалу&raquo; - Верховний суд РФ ліквідував найстарішу організацію правозахисників «Меморіал»
    Стіна пам'яті на виставці «Тиждень совісті», яку у 1988 році організували правозахисники «Меморіалу»
    фото: ТАСС

    Російський суд ліквідував організацію, яка займалась розслідуванням репресій в СРСР

    Рішенням Верховного суду РФ від 28 грудня вирішив ліквідувати одну з найстаріших правозахисних організацій в Росії – «Международный Мемориал». Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Згідно з повідомленням, Верховний суд РФ виніс рішення задовольнити клопотання Генеральної прокуратури та ліквідувати правозахисну організацію.

    Раніше «Международный Мемориал» було внесено до списку «іноземних агентів».

    Як заявив прокурор Олексій Жафяров під час засідання, від початку «Меморіал» створювався для збереження пам’яті про жертви, але зараз «змінив свою діяльність» та «замість пам’яті про славетне минуле змушує каятися за радянське минуле».

    Юрист «Меморіалу» Григорій Вайпін заявив під час свого виступу: «Однією з тез Генпрокуратури є порушення законодавства про іноагентах. Це не може бути підставою для ліквідації організації, це суперечить міжнародним договорам, визнаним та ратифікованим Російською Федерацією».

    Раніше під час засідання суду 14 грудня на підтримку «Меморіалу» було передано 127 тисяч підписів. 28 грудня до будівлі Верховного суду прийшли декілька десятків осіб. Вони прийшли підтримати правозахисників.

    Захист збирається оскаржувати рішення суду.

    «Меморіал» є однією з найстаріших правозахисних організацій в Росії. Її було створено у 1989 році за участі Андрія Сахарова. Головним напрямком діяльності було збереження пам'яті про жертви сталінських репресій, зокрема концентраційних таборів. Російське міністерство юстиції включило «Меморіал» до списку іноагентів у 2016 році.

    Додамо, що напередодні досліднику сталінських репресій російський суд «накинув» кілька років колонії.

    Президент РФ Володимир Путін 23 грудня під час пресконференції заявив, що Україну створив Ленін. Колишній секретар РНБО та нинішній керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олексаандр Турчинов жорстко прокоментував заяву Путіна і назвав його «скаженим монстром». Також Турчинов провів лікнеп для Путіна. Крім того, у соцмережах висміюють невігластво Путіна.

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    Теги: Росія правозахисники суд Путін цензура СРСР Йосип Сталін
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    Верховний суд РФ ліквідував найстарішу організацію правозахисників «Меморіал»