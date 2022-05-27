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    Події в Україні

    Через окупантів Херсонщині загрожує екологічна катастрофа

    На Каховській ГЕС&nbsp;не працюють два гідроагрегати - Через окупантів Херсонщині загрожує екологічна катастрофа
    На Каховській ГЕС не працюють два гідроагрегати

    Почалося підтоплення Каховки, вода підступає до найближчих сіл

    Захоплення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції може призвести до екологічної катастрофи. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «На Каховській гідроелектростанції, де розгорнутий пункт управління Південного воєнного округу рашистів, окупанти не докладають жодних зусиль для підтримання належного режиму об’єкта, що може призвести до екологічної катастрофи», – йдеться в повідомленні.

    Наразі на станції не працює два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. І це вже призвело до підтоплення Каховки, загрожує найближчим селам.

    Раніше повідомлялося, що у Херсонській області на захопленій російськими військовими Каховській ГЕС скидають воду з Каховського водосховища у великих обсягах, оскільки не працюють два гідроагрегати, які немає можливості відремонтувати через окупацію.

    Крім того, російські окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища.

    Тим часом у тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Через окупантів Херсонщині загрожує екологічна катастрофа