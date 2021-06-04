Батьки Протасевича помітили у сина на відео з «зізнаннями» синці на руках

Батьки Протасевича впевнені, що фільм ОНТ знято «на замовлення влади Білорусі» з метою «виправдати себе»

Батьки опозиційного білоруського блогера Романа Прротасевича Дмитро і Наталя помітили на відео з його «зізнаннями», опублікованому білоруським державним телеканалом, синці на руках сина. Про це вони заявили в ефірі «Настоящего времени».

«Я чітко помітила сліди від наручників, синці на руках. Більш того, в цьому фільмі чомусь усі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа, то його обличчя ніби замилене, здалеку затемнене. Чи не є це наслідком того, що ще не зійшли синці на обличчі, на носі і сліди удушення на шиї, які були чітко помітні ще на тому відео, наданому на тому тижні», – сказала мама Протасевича Наталя.

Батьки колишнього головного редактора Nexta впевнені, що фільм ОНТ знято «на замовлення влади Білорусі» з метою «виправдати себе» і примусову посадку літака 23 травня, коли їхнього сина і його дівчину росіянку Софію Сапегу «взяли в заручники».

«У мене є деякі питання до творців цього фільму. Питання про подвійні стандарти в нашій судово-правовій системі. Скажіть, будь ласка, а як же таємниця слідства? Якщо ведеться слідство, яким чином тоді все це виставляється на масову публіку?» – каже Наталя Протасевич.

Вона також повідомила, що в адвоката Романа Протасевича повинні були відбутися зустрічі з підзахисним із понеділка по середу, але його не допустили без пояснення причин.

«Може, тому, що в цей період знімався фільм? Також досі не відповіли на наші вимоги допустити до Романа незалежних лікарів, які могли б провести обстеження», – розповіла Наталія Протасевич.

Нагадаємо, Протасевич розказав про ставлення до Лукашенка. Він заявив, що «безумовно поважає» самопроголошеного президента Білорусі.

Зауважимо, що впродовж всього інтерв’ю можна побачити, що на тілі Протасевича є подряпини. Зокрема, криваві рани на кистях.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.



