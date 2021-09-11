Лукашенко буде опиратися Путіну – Кулеба про інтеграцію Білорусі і Росії

Лукашенко удає, що управляє ситуацією

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чинитиме опір виконанню 28 пунктів спільних програм, які узгодили Білорусь і Росія. Таку думку в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна 24» висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Олександр Лукашенко удає, що він управляє ситуацією, і він вирішує глибину інтеграції. Насправді глибину інтеграції Білорусі вирішує Володимир Путін. Питання в іншому: що за ці роки Олександр Лукашенко навчився грати з Росією, і навіть ті домовленості, які зараз були досягнуті... Ми порахували: я думаю, що мінімум два роки потрібно буде, щоб гармонізувати законодавство, і п'ять років – щоб повністю розгорнути імплементацію, виконання всіх цих спільних програм. На кожному етапі Лукашенко чинитиме опір, намагаючись виторгувати собі додаткові умови», – сказав Кулеба.

Також український міністр, коментуючи слова Лукашенка про формування єдиного оборонного простору Росії та Білорусі, сказав, що невизнаний президент «не повідомив нічого нового», бо обидві держави давно є в Організації договору про колективну безпеку. ОДКБ, де, крім Росії та Білорусі, перебувають Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, передбачає, що в разі агресії проти однієї з держав інші прийдуть їй на допомогу. Однак, як на прикладі конфлікту в Нагірному Карабасі пояснив Кулеба, цей договір «не працює так, як треба».

Зазначимо, що 9 вересня Лукашенко прибув з черговим робочим візитом до Москви, це його п'ятий візит у 2021 році. Путін і Лукашенко підписали 28 «дорожніх карт» – програм, підготовлених урядами двох країн.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін не братиме участі у цьогорічній сесії Генасамблеї ООН.

Як відомо, український президент Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Своєю чергою, експосол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: «Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні – все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути».

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

За інформацією, опублікованою на сайті ООН, загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Нагадаємо, витрати на нещодавній авіапереліт президента України Володимира Зеленського з делегацією в США становили 8,4 млн гривень.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася. Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

Ще повідомлялося, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.

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