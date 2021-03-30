У Татарстані стався вибух у багатоповерхівці: запроваджено надзвичайну ситуацію

Унаслідок вибуху завалилися сім квартир

У російському місті Зеленодольськ на північно-заході Татарстану стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації, є постраждалі.

Про це повідомляє МНС Росії.

За попередніми даними, в будинку вибухнув газ. Унаслідок вибуху завалилися шість квартир на сьомому поверсі та одна – на восьмому.

Відомо, що з-під завалів врятували жінку, її передали медикам. Один чоловік загинув. МОЗ республіки повідомив про трьох постраждалих.

«Чоловік і жінка в стані середньої важкості, загрози життю немає. Одна жінка у важкому стані перебуває в реанімації», – йдеться в повідомленні.

Всього в цьому будинку 50 квартир. Мешканців будинку евакуювали, їх розмістять у пунктах тимчасового проживання. Управління Слідчого комітету РФ розглядає витік газу як основну причину вибуху. За фактом події порушено кримінальну справу.

До слова, будинок на Позняках, що вибухнув улітку, стоїть напіврозібраний і без охорони (фото).