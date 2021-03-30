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    У Татарстані стався вибух у багатоповерхівці: запроваджено надзвичайну ситуацію

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    Управління Слідчого комітету РФ розглядає витік газу як основну причину вибуху - У Татарстані стався вибух у багатоповерхівці: запроваджено надзвичайну ситуацію
    Управління Слідчого комітету РФ розглядає витік газу як основну причину вибуху
    Фото: Зленодольск/онлайн

    Унаслідок вибуху завалилися сім квартир

    У російському місті Зеленодольськ на північно-заході Татарстану стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації, є постраждалі.

    Про це повідомляє МНС Росії.

    За попередніми даними, в будинку вибухнув газ. Унаслідок вибуху завалилися шість квартир на сьомому поверсі та одна – на восьмому.

    Відомо, що з-під завалів врятували жінку, її передали медикам. Один чоловік загинув. МОЗ республіки повідомив про трьох постраждалих.

    «Чоловік і жінка в стані середньої важкості, загрози життю немає. Одна жінка у важкому стані перебуває в реанімації», – йдеться в повідомленні.

    Всього в цьому будинку 50 квартир. Мешканців будинку евакуювали, їх розмістять у пунктах тимчасового проживання. Управління Слідчого комітету РФ розглядає витік газу як основну причину вибуху. За фактом події порушено кримінальну справу.

    До слова, будинок на Позняках, що вибухнув улітку, стоїть напіврозібраний і без охорони (фото).

    Теги: вибух Росія газ місцева влада надзвичайні ситуації будинок
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