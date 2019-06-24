Два кам'яних корпусу дитячого табору «Вікторія» хочуть відремонтувати майже за 5 млн грн



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Корпуси № 2 і 3 дитячого табору «Вікторія» хочуть відремонтувати, 18 червня з підрядником уклали договір. Відповідно до тендерної документації, ремонт триватиме до червня 2020 року. Де в цей час будуть жити діти, які повинні приїхати на відпочинок до табору вже в серпні цього року, - невідомо

У двох корпусах відремонтують покрівлю та водостічну систему. Як «Пушкінській» повідомили в міському управлінні капітального будівництва, роботи всередині корпусів «спрямовані і на посилення пожежної безпеки і на приведення внутрішнього оздоблення приміщень у відповідність з гігієнічними нормами». У УКСе відзначили, що на території табору є будівля зі скатної дахом, дерев'яні конструкції якої необхідно періодично обробляти вогнезахисними складами. Їх вкриють «екосептом».

«Всі матеріали, які будуть застосовуватися на об'єкті, перевірені експертизою, а також будуть контролюватися під час вступу на будівельний майданчик», - повідомили в управлінні.

На ці роботи з міського бюджету витратять 4,9 млн грн. Переможцем торгів виявилося ТОВ «Одеськміськбуд». При цьому мерія відхилила пропозиції двох компаній, які згодні були виконати ремонт за меншу суму. ТОВ «Укрбудконстракшн», яке хотіло за свої послуги 4 299 999 грн, відмовили через «відсутність підтвердження наявності грошового покриття відповідно до банківською гарантією». ТОВ «РСК ПАРУС» ці ж роботи готове було виконати за 3,6 млн грн. Цій компанії також відмовили, але чому - залишається загадкою. До тендеру прикріпили інший протокол - про те, що пропозиція однієї компанії, яка пропонувала свої послуги по реставрації будинку на розі вулиць Пушкінської та Дерибасівської, відхилили.

Ремонт повинні почати в червні 2019 року, а закінчити, згідно з документами, через рік - в червні 2020 року. Однак, як ми повідомляли раніше, 8 серпня в табір приїдуть відпочивати до 100 дітей. Де вони будуть жити, якщо два кам'яних корпусу в цей час будуть ремонтувати, - невідомо.

Нагадаємо, про те, що табір «Вікторія», можливо, знову прийме дітей вже цього літа директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч заявила 18 лютого. Головний фінансист міста і заступник мера Світлана Бедрега розповіла, що на ремонтні роботи в таборі треба виділити 3 мільйони гривень. Частина з них - це не освоєні в кінці минулого року гроші на заміну котлів опалення. Іншу ж суму пустять на ремонт кам'яних корпусів табору, з яких 6 грудня 2018 року Київська районний суд зняв арешт, щоб в них могли тимчасово заселитися військові.

15 вересня 2017 року таборі «Вікторія» сталася пожежа, в результаті якого загинули три дівчинки - вихованки танцювального колективу «Адель». Згідно з висновками експертизи «Інституту незалежних судових експертиз», найбільш ймовірна причина пожежі - забутий кип'ятильник в кімнаті художнього керівника «Аделі» Тетяни Єгорової. Вона 19 грудня 2018 року полетіла з аеропорту «Бориспіль» в Барселону і більше не поверталася.

Джерело: Пушкинская.net