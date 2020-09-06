Терористи погрожують Україні «нищівним» ударом

Про заяви ватажків терористичних угрупувань на Донбасі

Хочу віддати належне - перемир'я без використання важкого озброєння тривало достатньо довго.

І на бойових, принаймні офіційно, ніхто не гинув.

Правда бували обстріли, які в офіційні звіти не потрапляли, але то пусте. Нещодавно наші хлопці встановили український прапор перед позиціями росіян - нудно було... Ті у відповідь вдарили. Але все ок, без жертв.

А от зараз пропагандистські ЗМІ все більше анонсують зрив «перемир'я», погрожують «нищівним» ударом.

За цей місяць, по офіційним даним, російським збройним угрупуванням було проведено додаткове мінування, фортифікація, завезення додаткового гсм та бк, техніки.

Це перемир'я було дійсно найдовшим.

Але хочеться запитати, по-перше, якою ціною, а по-друге, до яких наслідків тепер це призведе?

На які умови росіян Зеленські змогли піти заради обіцяного миру, а на які не змогли, бо шантажист завжди ставить якусь умову, яку неможливо виконати, а потім звинувачує жертву у зриві домовленостей.

Що Зеленський-Єрмак-Демченко вже здали, а що тільки планують?

Справа «вагнерівців», без вагнерівців, то окрема зрада, ще більш витончена.

А тут потрібно питати, де московити Зелених розвели?

І найголовніше, що ми за цей рік втратили, загальмували, не забезпечили у оборонному секторі та секторі безпеки, що дасть московитим поліпшити результат агресії в Україні?

Джерело: блог Мирослава Гая

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.