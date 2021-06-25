ЗМІ: затриманих у Мінську Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт

Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали у столиці білорусі місяць тому

За словами батька Протасевича, адвокати і влада як і раніше нічого не повідомляють родині

Білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких місяць тому затримали після примусової посадки літака в Мінську, перевели під домашній арешт. Про це в коментарі російській службі ВВС повідомив вітчим Сапеги Сергій Дудич.

За словами Дудича, для нього і матері Софії Анни Дудич це стало несподіванкою: «Ми перебуваємо в шоці».

Зараз Софія Сапега живе одна в орендованій квартирі в Мінську. Батько Романа Протасевича повідомив, що його син також перебуває під домашнім арештом.

«Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Вони все одно під повним контролем влади, звинувачення з них ніхто не зняв», – сказав Дмитро Протасевич, додавши, що сина не бачив.

За словами Дмитра Протасевича, адвокати і влада як і раніше нічого не повідомляють родині.

«Нам нічого не говорять про стан Роми, про його статус, це просто знущання,» – сказав він.

Нагадаємо, Греція судитиметься з Білоруссю через викрадення літака Ryanair, серед пасажирів якого перебував журналіст Роман Протасевич. Як заявляє грецька сторона, йдеться про кримінальну відповідальність осіб, причетних до цього злочину.

Як передавав «Главком», 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Підконтрольні Лукашенку силовики вважають Протасевича співкоординатором вуличних протестних акцій.

Протасевича звинувачують в:

організації масових заворушень;

порушенні громадського порядку;

розпалюванні соціальної ворожнечі

Вже наступного дня, 24 травня, білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з Протасевичем, на якому розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича,

Правозахисники закликають вважати слова Протасевича такими, що вибиті з нього під примусом.

На відео видно сліди від удушення, ударів та катувань.

За інформацією спільноти колишніх білоруських правоохоронців та військових BYPOL, на допиті Протасевича був особисто присутній Лукашенко, який, як стверджується, зламав хлопцю ніс.

Окрім того, фейкова «генеральна прокуратура терористичної «ЛНР» з окупованого росіянами українського міста Луганська каже, що теж буцім допитувала Протасевича з приводу його «участі в бойових діях на Донбасі» в лавах українських добровольців.

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