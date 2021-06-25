«Нехай буде»: Зеленський не проти проспекту «маршала Перемоги» Жукова у Харкові

Президент вважає, що молодь вже не пам'ятає, «де позитив і де негатив» з Жуковим, а для людей похилого віку він – «маршал Перемоги»

Президент України Володимир Зеленський не проти того, щоб в Харкові залишався проспект маршала СРСР Жукова, оскільки він вважає, що питання єдності та примирення потрібно деполітизувати і залишити їхнє вирішення еволюції. Про це голова держави сказав в інтерв'ю «1+1».

«Секрет єдності і примирення – не робити з усього цього політичні питання, не робити великих висновків саме зараз – це еволюційний процес. Всі імена, які залишаться в історії, вони залишаться, а якісь імена будуть точно стерті», – сказав Зеленський.

Щодо Харкова, то президент вважає, що молодь вже не пам'ятає, «де позитив і де негатив» з Жуковим, а для людей похилого віку він – «маршал Перемоги».

«Ну нехай буде там ця вулиця», – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що, в його розумінні, одна з функцій децентралізації – вирішення подібних питань.

«Їм там на місцях зрозуміліше, як їм треба жити, якими вулицями ходити. Вони там самі подорослішають ...», – сказав президент і додав, що зараз це – політичне питання, яке потрібно перевести до еволюційних питань.

Нагадаємо, у червні суд втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові.

Як відомо, міська рада Харкова вкотре відновила назву проспекту маршала Жукова 24 лютого.

Тоді мерія також заявила про намір звернутися до судових інстанцій і оскаржити попередні судові рішення про правомірність ухвалення міськрадою рішень про відновлення назви об’єкта топоніміки «проспект маршала Жукова».

Проспект був перейменований на честь генерала і дисидента Петра Григоренка в процесі декомунізації 2016 року рішенням Харківської обласної державної адміністрації. Проте міськрада прагне повернути проспектові ім’я Георгія Жукова, якого вважають одним із найкривавіших полководців часів Другої світової війни і ненависником України.

У травні в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті буде стояти пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і міський проспект і надалі носитиме його ім'я.