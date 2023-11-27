Голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чому вона проти передачі Україні німецьких літаків

«Надати військові системи – лише половина справи. Друга половина – навчити українців»

Голова оборонного комітету Бундестагу, доктор Марі-Агнес Штрак-Циммерманн – людина, яка допомогла Україні отримати танки «Леопард», але в той самий час виступила проти надання винищувачів «Торнадо». Про причини такого рішення йдеться в інтерв'ю «Главкому» «Голова Оборонного комітету Бундестагу: Ми не скорочуватимемо підтримку України через війну в Ізраїлі».

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Штрак-Циммерманн підкреслила, що фактор часу відіграє велику роль і додала, що Росія змогла підготуватися до можливих поставок танків та бронетехніки.

«У питанні з поставками німецьких бойових літаків я дотримуюся іншої позиції. Йдеться не про F-16. Поставки цих літаків – це навіть дуже добре та розумно, і добре, що це невдовзі розпочнеться й F-16 можуть бути надані Україні. F-16 були розроблені у 70 роки, аби запобігти можливому нападу країн Варшавського договору на НАТО, на Берлін. F-16 мали розтрощити відповідні аеродроми, аби зірвати такий напад на ранній стадії. Німці ніколи не літали на F-16. Порівняно з ними «Єврофайтери» (багатоцільовий винищувач четвертого покоління, – «Главком») – це набагато складніші платформи, з ними навіть найдосвідченіші українські пілоти не зможуть навчитися працювати за короткий час. Тому я висловилася проти», – підкреслила Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

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Щодо винищувачів «Торнадо», які будували під час Холодної війни, голова оборонного комітету Бундестагу зазначила, що вони перебуватимуть на озброєнні Німеччини до кінця 20-х років. Надалі їх поступово замінять на американські F-35.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України запропонувало Німеччині передати Україні 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що у нього є «творча пропозиція» на рахунок літаків, які планують замінити на винищувачі F-35.

Зазначимо, Німеччина поставила під питання подвоєння військової допомоги Україні у 2024 році через брак бюджетних коштів.