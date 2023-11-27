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Голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чому вона проти передачі Україні німецьких літаків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чому вона проти передачі Україні німецьких літаків
На думку політикині, оволодіти «Єврофайтерами» швидко не зможуть навіть найдосвідченіші українські пілоти
фото з відкритих джерел

«Надати військові системи – лише половина справи. Друга половина – навчити українців»

Голова оборонного комітету Бундестагу, доктор Марі-Агнес Штрак-Циммерманн – людина, яка допомогла Україні отримати танки «Леопард», але в той самий час виступила проти надання винищувачів «Торнадо». Про причини такого рішення йдеться в інтерв'ю «Главкому» «Голова Оборонного комітету Бундестагу: Ми не скорочуватимемо підтримку України через війну в Ізраїлі».

Штрак-Циммерманн підкреслила, що фактор часу відіграє велику роль і додала, що Росія змогла підготуватися до можливих поставок танків та бронетехніки. 

«У питанні з поставками німецьких бойових літаків я дотримуюся іншої позиції. Йдеться не про F-16. Поставки цих літаків – це навіть дуже добре та розумно, і добре, що це невдовзі розпочнеться й F-16 можуть бути надані Україні. F-16 були розроблені у 70 роки, аби запобігти можливому нападу країн Варшавського договору на НАТО, на Берлін. F-16 мали розтрощити відповідні аеродроми, аби зірвати такий напад на ранній стадії. Німці ніколи не літали на F-16. Порівняно з ними «Єврофайтери» (багатоцільовий винищувач четвертого покоління, – «Главком») – це набагато складніші платформи, з ними навіть найдосвідченіші українські пілоти не зможуть навчитися працювати за короткий час. Тому я висловилася проти», – підкреслила Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Щодо винищувачів «Торнадо», які будували під час Холодної війни, голова оборонного комітету Бундестагу зазначила, що вони перебуватимуть на озброєнні Німеччини до кінця 20-х років. Надалі їх поступово замінять на американські F-35.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України запропонувало Німеччині передати Україні 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що у нього є «творча пропозиція» на рахунок літаків, які планують замінити на винищувачі F-35.

Зазначимо, Німеччина поставила під питання подвоєння військової допомоги Україні у 2024 році через брак бюджетних коштів.

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Теги: росія танки винищувач Україна Бундестаг війна Берлін

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