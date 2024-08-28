Удар по Кривому Рогу: влада повідомила нові деталі (фото)

Окупанти обстріляли Кривий Ріг у день жалоби

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла вдвічі

Кількість постраждалих у Кривому Розі після обстрілу РФ 28 серпня зросла до восьми людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно», – розповів він.

У місті понівечено гаражний кооператив фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни пошкодили 12 авто фото: Telegram/Сергій Лисак

За словами очільника ОВА, у місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто, також вибиті вікна у готелі.

На місці працюють всі служби. Рятувальники проводять обстеження території.

Рятувальники проводять обстеження території фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до восьми фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, російські війська знову обстріляли Кривий Ріг. Варто зазначити, що 28 серпня у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголошено день жалоби після російського удару, де загинуло чотири людини.

До слова, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Раніше повідомлялося, що унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще четверо людей поранено.

Ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів.

Як згодом стало відомо, у Кривому Розі на місці удару по готелю завершено пошуково-рятувальні роботи.