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США запровадили потужні санкції проти Росії: список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США запровадили потужні санкції проти Росії: список
До санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російської оборонки
фото з відкритих джерел

Новий санкційний пакет охоплює близько 400 суб’єктів

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Зокрема, обмеження спрямовані на оборонний та металургійний комплекси, а також постачанням товарів подвійного призначення. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Новий пакет охоплює близько 400 суб’єктів. Усі вони певною мірою стосуються російського паливно-енергетичного та металургійного секторів. Також санкції торкнулись фінансової сфери та товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій.

Під санкції потрапили такі компанії:

  • ТОВ «Екропромстрой», дочірня компанія «Новатек», якій передано 40% ТОВ «Арктик СПГ-2»;
  • ТОВ «Межрегионстрой», яка будує об'єкти для проєкту «Восток Ойл» від «Роснефть»;
  • ПАТ «Якутская топливно-энергетическая компания», відповідальна за проєкт «СПГ Якутия»;
  • «СДС Уголь»;
  • «УК Мечел-Майнинг»;
  • АТ «Стройсервис»;
  • дві дочірні компанії «Росатома».

Також до санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Під санкції потрапляють численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій. Деякі з цих компаній постачали товари на мільйони доларів. Крім того, санкції поширюються на мережі суб'єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включаючи учасників схеми постачання західними компонентами для виробника винищувачів «Су».

США також посилюють контроль за експортом до Росії та Білорусі та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). До списку компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій.

Нагадаємо, дослідження The Insider виявило, що Росія, незважаючи на численні міжнародні санкції та ембарго, продовжує активно постачати американські мікросхеми для свого військово-промислового комплексу. Ця практика, що здійснюється через складну мережу посередників та третіх країн, дозволяє Росії обходити обмеження та отримувати доступ до критично важливих технологій.

До слова, країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти Росії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 21 серпня 2024 року, яке стосується запровадження, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

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Теги: санкції росія США зброя безпілотник

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