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Демограф пояснила шкоду тривалої декретної відпустки в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Демограф пояснила шкоду тривалої декретної відпустки в Україні
Лібанова радить уряду розвивати систему дошкільних дитячих закладів
фото з відкритих джерел

Елла Лібанова: Жінкам не гендерні квоти потрібні, а умови для поєднання зайнятості та сім’ї

В Україні наразі не потрібно підіймати народжуваність, а варто створити умови для жінок, щоб вони могли поєднувати роботу та сім'ю. Це вплине на заробіток українок та демографію. Про це заявила в інтерв'ю «Главкома» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Нам зараз треба не народжуваність піднімати, а рівень життя сімей з дітьми. Минулого року Нобелівську премію з економіки отримала Клаудія Гольдін –  фахівчиня з гендерних питань та професорка Гарвардського університету. Вона науково довела, що для того, аби жінка більше заробляла, не гендерні квоти потрібні, а умови поєднання зайнятості та внутрішньої сімейної діяльності. А це може бути гнучкий графік, віддалена робота та/або розвиток системи з догляду за дітьми», – сказала Лібанова.

Експертка радить українському уряду розвивати систему дошкільних дитячих закладів, починаючи від умов виховання в них однорічних дітей.

«Ми ж свого часу замість того, щоб покращувати якість догляду за дітьми у таких закладах, просто їх позакривали. І вирішили, що краще мамі сидіти до трьох років вдома. Хоча така мама – маючи добру освіту та бажання робити кар’єру – просто вилітає за три роки з професії. І що далі? А далі вона сто разів подумає, чи народжувати їй другу дитину, бо це ще три роки», – зауважила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів. Ця інформація сколихнула мережу.

До слова, Елла Лібанова також казала, що у 2033 році чисельність населення України становитиме від 26 до 35 млн людей. На думку Лібанової, про повернення до показника 45 млн людей мова взагалі не йдеться.

Також Лібанова вважає, що після війни буде шалений попит на професію будівельника. Україна буде змушена запрошувати їх з інших країн.

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Теги: Елла Лібанова Україна відпустка вагітність українці демографічна криза війна

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