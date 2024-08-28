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Геннадій Друзенко Правник, громадський активіст

Жодних правил та «червоних ліній» у цій війні наступні 2,5 місяці не буде

glavcom.ua
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Сторони, схоже, пішли ва-банк з вірою, що система ворога вибухне зсередини
фото: depositphotos.com

Мости для перемовин, окремих домовленостей і деескалації спалені принаймні до середини листопада

За останній місяць всі надії на завершення чи бодай деескалацію бойових дій через перемовини зникли «як роса на сонці». І Зеленський і Путін зробили відверті ставки на зміну «режиму» у стані ворога. Часу до американських виборів, які поза контролем обох сторін і можуть суттєво вплинути на плани, наміри та здатність продовжувати війну (особливо України), залишилось зовсім небагато.

І тому сторони, схоже, пішли ва-банк з вірою, що система ворога вибухне зсередини: треба тільки ще трохи дотиснути. Тож жодних правил та «червоних ліній» у цій війні наступні 2,5 місяці не буде.

При чому ставки зроблені дуже персональні. Не на колапс державності як такої, а саме на кардинальний підрив легітимності лідерів і їхніх «режимів» зсередини. І Зеленський, і Путін роблять і робитимуть усе, аби продемонструвати неспроможність опонента тримати ситуацію всередині їхніх відповідних країн під контролем. Меседж простий – «Акела промахнувся», він вже не той, як колись, і чим швидше еліти його здихаються, тим краще для держави і власне еліт.

Звідси зухвалість Курської офензиви (воєнно-стратегічний сенс якої, враховуючи суттєве просідання оборони на критичному для нас Покровському напрямі, залишається воєнною таємницею) та особисті образи на адресу Путіна в офіційному привітанні Зеленського на День Незалежності України. Звідси й сьогоднішня відповідь кремлівського упиря, масштаби якої ми оцінимо лише згодом.

Мости для перемовин, окремих домовленостей і деескалації спалені принаймні до середини листопада. Сторони зробили ставки на колапс легітимності, а відтак і на заміну «режиму» (читай – президента та його команди) у ворожій країні. Часу в обох обмаль. Тому усі способи будуть прийнятними для досягнення мети. На нас чекає «весела» осінь...

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Теги: росія війна путін Україна

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Геннадій Друзенко

Жодних правил та «червоних ліній» у цій війні наступні 2,5 місяці не буде
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