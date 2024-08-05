У російському Волгограді після вибуху спалахнула пожежа на підстанції

Через пожежу на підстанції у місті почалися проблеми зі світлом

Очевидці повідомляють, що перед пожежею пролунав вибух

У російському Волгограді вночі пролунав вибух і сталася пожежа на підстанції, після чого в місті зникло світло. Про це пишуть росЗМІ.

На підстанції на вулиці Огарьова спалахнула пожежа, що спричинила знеструмлення Ворошилівського району міста. Очевидці повідомляють, що перед цим пролунав вибух.

Як повідомляють росЗМІ, на підстанції у Волгограді стався розлив олії з подальшим займанням.

Пожежу було повністю ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає. Причина події встановлюється.

Водночас, як пишуть місцеві пабліки, зранку проблеми зі світлом ще були.

Нагадаємо, у Ростовській області РФ сталася пожежа у промисловій зоні в місті Азов. Загорівся склад автопокришок. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними МНС Росії, спочатку сталося загоряння сміття та покришок на відкритій території, далі вогонь поширився на складське приміщення.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів.