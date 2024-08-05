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У російському Волгограді після вибуху спалахнула пожежа на підстанції

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У російському Волгограді після вибуху спалахнула пожежа на підстанції
Через пожежу на підстанції у місті почалися проблеми зі світлом
фото з відкритих джерел

Очевидці повідомляють, що перед пожежею пролунав вибух

У російському Волгограді вночі пролунав вибух і сталася пожежа на підстанції, після чого в місті зникло світло. Про це пишуть росЗМІ.

На підстанції на вулиці Огарьова спалахнула пожежа, що спричинила знеструмлення Ворошилівського району міста. Очевидці повідомляють, що перед цим пролунав вибух.  

У російському Волгограді після вибуху спалахнула пожежа на підстанції фото 1

Як повідомляють росЗМІ, на підстанції у Волгограді стався розлив олії з подальшим займанням.

Пожежу було повністю ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає. Причина події встановлюється.

У російському Волгограді після вибуху спалахнула пожежа на підстанції фото 2

Водночас, як пишуть місцеві пабліки, зранку проблеми зі світлом ще були. 

Нагадаємо, у Ростовській області РФ сталася пожежа у промисловій зоні в місті Азов. Загорівся склад автопокришок. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними МНС Росії, спочатку сталося загоряння сміття та покришок на відкритій території, далі вогонь поширився на складське приміщення. 

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів. 

Теги: пожежа вибух росія

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