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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Мирні переговори з Росією вже почались

glavcom.ua
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«Курська операція не відсунула, а навіть наблизила можливість переговорів. Бо Росія чимдалі більше в них зацікавлена»
колаж: glavcom.ua

«Росії потрібна передишка. Щоб зрозуміти, що робити з економікою»

Курська операція – це і є початок переговорів. Про це заявив Зеленський і казав з перших днів Путін (що це спроба посилити позиції України на майбутніх переговорах). Зеленський на пресконференції дав зрозуміти, що залишатись на захоплених територіях Курщини ніхто не планує. Це просто набирання розмінних фішок для великої геополітичної гри.

По суті, Курська операція не відсунула, а навіть наблизила можливість переговорів. Бо Росія чимдалі більше в них зацікавлена. Практично за будь-яких умов перемир’я Росія не втратить нічого з принципових пунктів. Зате отримає передишку (а поки в усіх варіантах йдеться про такий формат мирних домовленостей, котрий апріорі передбачає тимчасовість миру; ніхто – крім нас – не говорить про реальні кроки з демонтажу Росії як джерела небезпеки).

А передишка Росії потрібна. Щоб зрозуміти, що робити з економікою. Щоб зорієнтуватись, чи допустима за потреби ширша мобілізація. І просто щоб перевести дух і забратись з силами для наступного нападу на Україну. Щоб за 3-4 роки довершити свою справу. Причому з об’єктивним розумінням, як можна знищити Україну, – а не з теоретичними побудовами, як вони ломанули 2022-го. Тоді вони орієнтувались на цілковито нікчемні «розвіддані» і дані мережі агентів Медведчука (яка по факту просто розкрадала кремлівські гроші).

А тепер вони зрозуміли, що Україна – складний об’єкт для окупації. Тому знищення прямим військовим ударом визнане нереальним. Отже, Україну спробують знищити зсередини, м’якшими методами, які давно апробовані. Нам дадуть можливість провести вибори. За умовами мирних домовленостей спробують закріпити квоти проросійських партій і політиків. Повернути і розширити поле для діяльності кремлівських інформаційних мереж в Україні. Плюс фінансові вливання (це все одно вийде дешевше за фінансування фронту).

І в результаті українське суспільство знов спробують розділити на прибічників української і толерантної російської України. Спровокують максимум внутрішніх протистоянь. І на цій хвилі постараються створити і легітимізувати якомога більше проєктів за взірцем «ЛНР-ДНР». І в такий спосіб просто знищити Україну як унітарну державу і державу взагалі.

А поки Лавров заявляє, що до переговорів РФ готова – але Україна не затягне їх на повторення швейцарського мирного саміту. Це однозначно не ультиматум «ми ніколи не сядемо за стіл переговорів». І звична вже апеляція Лаврова до ядерних потужностей Росії (у вигляді повідомлення про перегляд ядерної доктрини РФ) тільки підкреслює зацікавленість Кремля в переговорах. Адже по суті це слід читати як «ми зробимо щось страшне, якщо ви негайно не почнете з нами домовлятись і не запросите до діалогу».

Росія однозначно не хоче ескалувати ситуацію. Бо подальша ескалація може бути хіба ядерна, для початку з тактичною зброєю. І це буде кінець для російської еліти. Ясно, що ніхто в РФ в цьому не зацікавлений, тому всі перетини ЗСУ «червоних ліній» настільки демонстративно ігноруються.

Звісно, це тільки моя версія. Але лишилось не так багато часу до осені і очікуваного моменту для наступних переговорів – побачимо, чи розвиватимуться події саме так.

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Джерело
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Теги: росія вибори путін гроші фінансування мобілізація Україна переговори

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Олексій Голобуцький

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