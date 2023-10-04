СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які продавали зброю і дитячу порнографію

Як зазначають у Службі безпеки, серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору

Служба безпеки веде системну боротьбу з підривною діяльністю російських спецслужб та криміналітету у релігійному середовищі України. Зокрема, з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви, повідомляє пресслужба СБУ.

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Як зазначають в Службі безпеки, серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

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У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ МП повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

«Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у рашистів», – зазначає пресслужба.

Зокрема, йдеться про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП, який у квітні 2022 року «здавав» російським окупантам учасників руху опору на території громади. За «наводкою» колаборанта у рясі загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки суд призначив настоятелю Свято-Тихвинського храму 12 років тюрми. У подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників.

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Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії Московської церкви в Україні, який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для «обрання» керівництва місцевої окупаційної адміністрації.

За матеріалами Служби безпеки, він отримав сім років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників, які потрапили у полон рашистів.

Крім того, до п'яти років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ МП на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію РФ серед парафіян та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.

Разом з цим, за ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам Московської церкви в Україні, які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ МП у Сумській області.

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За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ МП на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу.

До слова, народний депутат Віктор Балога вважає, що Верховна Рада відкладає заборону діяльності Московської церкви в Україні не через відсутність голосів у парламенті, а відсутність у влади реального бажання.