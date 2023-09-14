СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд

С-400 «Тріумф» – це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління.

Цей комплекс створений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.

Зауважимо, що ці системи росіяни застосовують не тільки як протиповітряну оборону, але і для обстрілів, а оскільки С-400 не призначені для наземних обстрілів, вони є вкрай неточними та руйнівними.