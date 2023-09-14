Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд
Вартість російського комплексу ППО «Тріумф» становить $1,2 млрд
фото з відкритих джерел

Військово-морські сили двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф»

В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії – «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю $1,2 млрд. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

По цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун».

Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу – радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи Військово-морські сили двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф».

С-400 «Тріумф» – це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління.

Цей комплекс створений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.

Зауважимо, що ці системи росіяни застосовують не тільки як протиповітряну оборону, але і для обстрілів, а оскільки С-400 не призначені для наземних обстрілів, вони є вкрай неточними та руйнівними.

Нагадаємо, у четвер, 14 вересня, на світанку прогриміли вибухи у районі Євпаторії на західному березі тимчасово окупованого Криму.

Як відомо, в районі Євпаторії у захопленому Росією Криму розташовано кілька військових частин. Недалеко від неї знаходиться і військовий аеродром Саки, по якому українська армія вже завдавала удару.

Теги: СБУ ЗСУ війна Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Важливо розуміти, що найближчі вибори в будь-якому випадку не будуть схожі на ті виборчі процеси, до яких звикли українці
Вибори під час дії режиму воєнного стану. Що каже закон
30 серпня, 18:44
Війна ще далека від завершення
Війна буде довго. Влада нарешті це визнала
16 серпня, 16:21
Чернігівський обласний музично-драматичний театр ім. Шевченка після ракетного удару 19 серпня
«Люди божеволіли від побаченого». Як росіяни повторили «подвиги» фашистів у Чернігові Місто-герой
30 серпня, 20:55
Олексій Резніков назвав розслідування щодо скандалу із закупівлею форми для ЗСУ «вигадкою»
Одяг для ЗСУ. Нардеп та глава Центру протидії корупції звинувачують міністра Резнікова у брехні
21 серпня, 18:16
Сенатор США закликав союзників допомогти Україні провести вибори
Вибухи в Луганську, сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори: головне за ніч
29 серпня, 06:59
Попередньо, це була спецоперація ГУР, яка тривала більше шість місяців
Розвідка підтвердила, що російський гелікоптер приземлився на одній з авіабаз ЗСУ
23 серпня, 15:19
Стало відомо, як уряд планує повертати українців з-за кордону
Стало відомо, як уряд планує повертати українців з-за кордону
30 серпня, 09:20
Українські енергокомпанії придбали для прикордонників 50 БТР M113
«Нафтогаз» виділив понад 100 млн грн на закупівлю 50 БТРів
3 вересня, 15:00
На думку директора театру «Ленком», у «травлі» російських акторів винен саме Анатолій Білий
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
30 серпня, 18:37

Події в Україні

Чим важливе повернення «вишок Бойка». Роз’яснення ЗСУ
Чим важливе повернення «вишок Бойка». Роз’яснення ЗСУ
СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд
СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд
Масований обстріл Донеччини та загиблі на Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Масований обстріл Донеччини та загиблі на Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить
Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить
Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)
Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
52K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
39K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
36K
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)
14K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
14K
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена

Новини

Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту