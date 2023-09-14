СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд
Військово-морські сили двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф»
В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії – «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю $1,2 млрд. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
По цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун».
Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу – радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи Військово-морські сили двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф».
С-400 «Тріумф» – це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління.
Цей комплекс створений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.
Зауважимо, що ці системи росіяни застосовують не тільки як протиповітряну оборону, але і для обстрілів, а оскільки С-400 не призначені для наземних обстрілів, вони є вкрай неточними та руйнівними.
Нагадаємо, у четвер, 14 вересня, на світанку прогриміли вибухи у районі Євпаторії на західному березі тимчасово окупованого Криму.
Як відомо, в районі Євпаторії у захопленому Росією Криму розташовано кілька військових частин. Недалеко від неї знаходиться і військовий аеродром Саки, по якому українська армія вже завдавала удару.
Коментарі — 0