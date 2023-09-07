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СБУ викрила ворожих агітаторів, з-поміж них – очільник «Українського руху пацифістів»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила ворожих агітаторів, з-поміж них – очільник «Українського руху пацифістів»
фото: пресслужба СБУ

Прокремлівські агітатори намагались зірвати мобілізацію і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в декількох регіонах нашої держави

Служба безпеки заблокувала підривну діяльність трьох прихильників рашизму, які діяли у Києві, в Запорізькій та Закарпатській областях. Серед фігурантів засновник і керівник «Українського руху пацифістів» Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники масово поширювали у соцмережах заклики на підтримку російських окупантів та виправдовували їхні злочини в Україні. Також вони «розганяли» фейки про ситуацію на фронті, дискредитували Сили оборони і агітували громадян ухилятися від призову до ЗСУ.

Таким чином прокремлівські агітатори намагались зірвати мобілізацію і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в декількох регіонах нашої держави.

Так, у Києві

Нейтралізовано злочинну діяльність так званого «виконавчого секретаря руху пацифістів». На власному Телеграм-каналі він активно закликав мешканців столиці «косити» від призову та втікати за кордон.

Також фігурант розсилав іноземним дипломатам видумані довідки про війну в Україні. У них використовував прокремлівські наративи, що дискредитують Сили безпеки та оборони. Такими діями зловмисник намагався зіпсувати імідж нашої держави перед міжнародними партнерами.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак відомо, що виконавчим секретарем у громадській організації «Український рух пацифістів» є Юрій Шеляженко. В СБУ не уточнили, чи є він затриманим.

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У Запоріжжі

Викрито місцевого фахівця ІТ-сфери, який публічно закликав мешканців регіону підняти російський прапор над українським островом Хортиця.
Для розповсюдження ворожої агітації фігурант використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів із загальною «аудиторією» понад 10 тис. користувачів.

На Закарпатті

Задокументовано злочини настоятеля одного із храмів Хустської єпархії УПЦ (МП). За даними слідства, клірик на власній сторінці в одній із популярних соцмереж публікував матеріали, в яких ображав релігійні почуття вірян інших конфесій.
Також він викладав зображення із забороненою символікою комуністичного режиму.

За цими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки затримала агента-снайпера російської ФСБ, який на 9 травня цього року готував замах на командування Збройних сил України у Запорізькій області.

Теги: СБУ прапор розслідування кордон державна зрада

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