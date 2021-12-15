Літературний «шедевр» від команди Зеленського

Шок!

Сьогодні слуги презентували в сесійній залі книжку «Велике будівництво. Обличчя». Дорогий папір, наклад 6000. Мовчу про екологічну шкоду подібного літературного шлаку, на видавництво якого пішла деревина. В так званій книжці- суцільні фоточки. Керівниця слуг пані Шуляк з пафосом з трибуни заявила, що, мовляв, в книжці обличчя будівельників, які працюють на дорожних роботах.

Шкода, що в книжці ані слова про розпил коштів, відкати, крадіжки, те, що бітум на крадівництво закупають в Білорусі – тире Росії, про картель з трьох наближених до Банкової структур, які пилять бюджет без тендерів.

Востаннє подібну «книжку» я бачила в часи Януковича. Тоді він, аби легалізувати брудні кошти, видав книжку свого «авторства», де були суцільні фоточки. Схоже Зеленському і Ко радять ті самі радники, що і Януковичу.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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