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    Думки вголос

    Окопи на українських дорогах

    Дорога до села Рожни, Київської області Броварського району.
    Щодня тут проїжджають сотні авто й приміський транспорт. Маневрують по зустрічній, й все одно залишають в ціх окопах колеса й деталі машин. Схожі ями - й на в'їзді в Бровари зі сторони Чернігова, а це вже траса міжнародного значення.  Вперше звернула увагу глави Київської облдержадміністрації та його підлеглих на це неподобство ще в травні
    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 07:06
    • Розсилка
    <span>Дорога до села Рожни</span>
    Дорога до села Рожни

    Дорога до села Рожни, Київської області Броварського району.

    Щодня тут проїжджають сотні авто й приміський транспорт. Маневрують по зустрічній, й все одно залишають в ціх окопах колеса й деталі машин. Схожі ями - й на в'їзді в Бровари зі сторони Чернігова, а це вже траса міжнародного значення. 

    Вперше звернула увагу глави Київської облдержадміністрації та його підлеглих на це неподобство ще в травні 2017. Він лучезарно посміхнувся й пообіцяв, що ями будуть залатані. Потім були ще десятки звернень. Але ями стають все більші. А посмішка губернатора все безмятєжніша. 

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    Окопи на українських дорогах
    Окопи на українських дорогах
    Окопи на українських дорогах

    Мені цікаво - коли регіональна влада, глави облдержадміністрацій, мери міст займуться, нарешті, своїми регіонами й наведуть лад , поприбирають хащі, сміття з узбіччя, залатають вже не ями, а окопи на дорогах? На ремонт доріг останні два роки виділено рекордні суми грошей. І ось тут потрібна повна підзвітність і прозорість - що саме відремонтували, в скільки це обійшлося за 1 кілометр й скільки стоятиме асфальті після ремонту, хто саме й на яких умовах виграв тендери. Було б правильно, аби всі глави облдержадміністрацій ,самостійно, на сайтах облдержадміністрацій оприлюднювали детальну інформацію. 

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    А щодо губернатора Київщині і його підлеглих , то їм варто більше їздити ввіреною їм областю й серйозно нею займатися. Бо на Київщині сотні таких смертельно небезпечних доріг. Це саме звернення стосується й « Укравтодору» та всіх його регіональних відділень.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Київ сміття ремонт Укравтодор
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