Серед українців зростає популярність Трампа
«Опитування фіксує поступово розчарування в західних партнерах»
Цікаве щорічне опитування Центру «Нова Європа» щодо настроїв українців у зовнішній політиці.
- 64,1% українців не підтримують переговори з РФ, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій від Заходу.
- 30% хочуть переговори у будь якому випадку.
- 31,3% українців вважають найкращими гарантіями безпеки розробку Україною власної ядерної зброї.
- 29,3% найкращою безпековою парасолькою називають поступовий вступ до НАТО.
Але при цьому 70,3% опитаних українців підтримують ідею поступового членства України в Альянсі.
- 11,2% вірить в ефективний оборонний союз з США.
- 8,9% сподіваються на миротворців ООН.
- 6,4% вірять в ефективність військ європейських країн на території України.
- 53,2% опитаних вважають недопустимим відмову від відвоювання окупованих територій. Рік тому цей показник складав 76,2%.
Відмову від вступу до НАТО не сприймають 48,7%. Відмову від вступу в ЄС виключають 61%.
Також опитування фіксує поступово розчарування в західних партнерах. Ну, а якщо говорити про популярність західних лідерів в України, то першість тримає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Й ще один цікавий факт – серед українців зростає популярність новообраного президента Трампа, й вона в Україні набагато вища, ніж в країнах ЄС, зокрема, в Угорщині. Причина очевидна – багато українців вірять в обіцянку закінчення війни за 24 години.
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