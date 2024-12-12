Серед українців зростає популярність Трампа

«Опитування фіксує поступово розчарування в західних партнерах»

Цікаве щорічне опитування Центру «Нова Європа» щодо настроїв українців у зовнішній політиці.

64,1% українців не підтримують переговори з РФ, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій від Заходу.

30% хочуть переговори у будь якому випадку.

31,3% українців вважають найкращими гарантіями безпеки розробку Україною власної ядерної зброї.

29,3% найкращою безпековою парасолькою називають поступовий вступ до НАТО.

Але при цьому 70,3% опитаних українців підтримують ідею поступового членства України в Альянсі.

11,2% вірить в ефективний оборонний союз з США.

8,9% сподіваються на миротворців ООН.

6,4% вірять в ефективність військ європейських країн на території України.

53,2% опитаних вважають недопустимим відмову від відвоювання окупованих територій. Рік тому цей показник складав 76,2%.

Відмову від вступу до НАТО не сприймають 48,7%. Відмову від вступу в ЄС виключають 61%.

Також опитування фіксує поступово розчарування в західних партнерах. Ну, а якщо говорити про популярність західних лідерів в України, то першість тримає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Й ще один цікавий факт – серед українців зростає популярність новообраного президента Трампа, й вона в Україні набагато вища, ніж в країнах ЄС, зокрема, в Угорщині. Причина очевидна – багато українців вірять в обіцянку закінчення війни за 24 години.