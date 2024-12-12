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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Серед українців зростає популярність Трампа

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Опитування фіксує поступово розчарування в західних партнерах»

Цікаве щорічне опитування Центру «Нова Європа» щодо настроїв українців у зовнішній політиці.

  • 64,1% українців не підтримують переговори з РФ, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій від Заходу.
  • 30% хочуть переговори у будь якому випадку.
  • 31,3% українців вважають найкращими гарантіями безпеки розробку Україною власної ядерної зброї.
  • 29,3% найкращою безпековою парасолькою називають поступовий вступ до НАТО.
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Але при цьому 70,3% опитаних українців підтримують ідею поступового членства України в Альянсі.

  • 11,2% вірить в ефективний оборонний союз з США.
  • 8,9% сподіваються на миротворців ООН.
  • 6,4% вірять в ефективність військ європейських країн на території України.
  • 53,2% опитаних вважають недопустимим відмову від відвоювання окупованих територій. Рік тому цей показник складав 76,2%.

Відмову від вступу до НАТО не сприймають 48,7%. Відмову від вступу в ЄС виключають 61%.

Також опитування фіксує поступово розчарування в західних партнерах. Ну, а якщо говорити про популярність західних лідерів в України, то першість тримає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Й ще один цікавий факт – серед українців зростає популярність новообраного президента Трампа, й вона в Україні набагато вища, ніж в країнах ЄС, зокрема, в Угорщині. Причина очевидна – багато українців вірять в обіцянку закінчення війни за 24 години.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Дональд Трамп Україна переговори

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